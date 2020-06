Sàn bất động sản Tâm Quê bùng nổ mạnh mẽ sau Covid-19

Sàn bất động sản Tâm Quê hiện có gần 200 nhân viên

Thích ứng nhanh với thị trường mùa dịch

Theo thống kê trên toàn quốc, do ảnh hưởng của dịch covid, đến cuối tháng 4/2020 có khoảng 80 % sàn giao dịch bất động sản đóng cửa. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 94,1% so với cùng kỳ 2019. Tại thị trường Nghệ An, các sàn nhỏ đóng cửa, sàn lớn hoạt động cầm chừng.

Nhận diện được những khó khăn hiện hữu, sàn bất động sản Tâm Quê đã nhanh chóng có những điều chỉnh để thích ứng với thị trường. Tâm Quê chủ động làm việc với chủ đầu tư để đưa ra những chính sách bán hàng hỗ trợ tối đa người mua. Chẳng hạn như thanh toán 60 % giá trị căn hộ nhận nhà ở ngay, hỗ trợ trả góp 0 % lãi suất hay kéo dài tiến độ thanh toán, chiết khấu, khuyến mãi…

Ngoài ra, Tâm Quê cũng thay đổi phương thức bán hàng, chú trọng hơn đến việc tư vấn online. Nhân viên Tâm Quê đẩy mạnh các kênh quảng bá thông tin qua mạng internet, telephone….

Các bản tin bất động sản của Tâm Quê (trên website, trên, fanpage) được đội ngũ nghiên cứu thị trường và truyền thông thực hiện chuyên nghiệp mang tới cho khách hàng cái nhìn tổng quan về thị trường, thông tin dự án. Bởi vậy, dù giản cách xã hội nhưng thông tin về dự án, sản phẩm công ty phân phối vẫn đến được với khách hàng.

Sàn bất động sản Tâm Quê tổ chức cho nhân viên đi tham quan các dự án lớn

Điểm đặc biệt mà Tâm Quê luôn chú ý và quan tâm hàng đầu đó là chăm lo cho đời sống của nhân viên trong mùa dịch. Lãnh đạo công tuy vẫn thường xuyên quan tâm động viên khích lệ tinh thần của nhân viên và đảm bảo tất cả các quyền lợi như cam kết. Lương không thiếu 1 xu, không chậm 1 ngày, bảo hiểm đóng đầy đủ.

Trong khủng hoảng, bằng những giải pháp tích cực Tâm Quê đã tạo được tài sản lớn đó là niềm tin đối với nhân viên, khách hàng và đối tác. Đó chính là chìa khóa giúp Tâm Quê vượt bão thành công và bùng nổ mạnh mẽ sau dịch.

Chớp cơ hội vượt khó thành công, bùng nổ sau dịch

Với tinh thần và đối sách đó, không quá bất ngờ khi trong dịch, số sản phẩm giao dịch của sàn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng nhân viên của công ty vẫn duy trì ở mức trên 200 người. Đặc biệt, Tâm Quê còn mở thêm chi nhánh ở Thái Hòa (Nghệ An) và TP Hà Tĩnh ( Hà Tĩnh) nâng tống số chi nhánh ở thị trường Nghệ Tĩnh lên con số 5. Trong lúc các doanh nghiệp khác phải cho nhân viên nghỉ việc vì dịch thì Tâm Quê liên tục tuyển dụng các vị trí với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Cùng với các dự án cũ, Tâm Quê vẫn được các chủ đầu tư lớn tin tưởng giao phân phối các dự án lớn ở Thái Hòa, Hà Tĩnh… Với năng lực thẩm định dự án tốt, cùng những chiến lược bán hàng táo bạo Tâm Quê đã làm nên những kỳ tích khó tin khi thần tốc phân phối dự án chỉ trong vòng 1 tuần.

Ông Đặng Trung Kiên- Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản Tâm Quê

Những bước tiến vững chắc của Tâm Quê ngày hôm có dấu ấn sâu đậm về sự quyết đoán, táo bạo của nhà sáng lập trẻ ông Đặng Trung Kiên. Bằng kinh nghiệm quản lý nhiều năm ở các công ty địa ốc lớn hàng đầu ở nước ta, ông Kiên không bao giờ chấp nhận đi theo những lối mòn có sẵn mà luôn chủ động sáng tạo. Ông cho biết “ Khó khăn, thách thức là điều chúng ta không thể tránh khỏi trên chặng đường phát triển. Tâm Quê vượt qua được giai đoạn khó khăn này không chỉ nhờ những chiến lược kinh doanh hợp lý ở thời điểm hiện tại mà còn nhờ vào nội lực mạnh mẽ và tiềm lực vững chắc mà chúng tôi đã xây dựng trong những năm qua”.

Ngay từ khi ra đời từ năm 2009, Tâm Quê đã chuẩn bị cho mình một chiến lược kinh doanh bài bản và dài hạn. Trong đó, doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng đào tạo một cách bài bản nguồn nhân lực. Đặc biệt, với triết ký kinh doanh "lợi người, lợi mình", Tâm Quê xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng, đối tác. Tâm Quê lấy khách hàng làm trung tâm và đem đến những lựa chọn tối ưu nhất.

Xuất sắc vượt bão thành công, Sàn bất động sản Tâm Quê chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội lực lẫn chiến lược, sẵn sàng cuộc "đổ bộ" vào thị trường tiềm năng và mang tới làn gió mới ở những nơi mình đặt chân tới.

