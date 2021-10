Samsung ra mắt TV The Frame phiên bản nhỏ

Samsung vừa giới thiệu mẫu TV The Frame MINI 32 inch tại Việt Nam. Đây là phiên bản nhỏ của dòng TV khung tranh The Frame, có viền màn hình mỏng, nhiều tùy chọn khung tranh theo nội thất căn nhà.

So với những phiên bản kích thước lớn hơn, The Frame MINI 32 inch có thể hoạt động ở chế độ dọc hoặc ngang, thêm 3 tùy chọn màu khung gồm be, hồng và trắng. Người dùng có thể lắp TV theo 5 cách khác nhau: treo sát tường, đặt trên chân đế có thể điều chỉnh độ cao, chân đế có thể di chuyển, dựa vào tường hoặc gắn lên giá vẽ.

TV Samsung The Frame MINI hỗ trợ tư thế dọc hoặc ngang. Ảnh: Samsung.

Samsung The Frame MINI sử dụng tấm nền QLED, chip xử lý Quantum 4K với trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ nâng cấp (upscale) hình ảnh lên độ phân giải 4K. TV còn trang bị công nghệ Color Mapping cải thiện độ chi tiết và tương phản, công nghệ đèn nền Dual LED tự điều chỉnh tông màu dựa trên hình ảnh được phát.

Với chế độ chờ Art Mode, Samsung đã bổ sung 36 bức tranh dọc cho TV, bên cạnh 1.600 tác phẩm nghệ thuật từ 45 quốc gia với chất lượng 4K. Cảm biến chuyển động trên The Frame MINI sẽ nhận diện và hiển thị hình ảnh khi người dùng đến gần TV. Thiết bị còn có cảm biến ghi nhận ánh sáng và màu sắc xung quanh, giúp hình ảnh trên màn hình trông như khung tranh thật.

TV The Frame MINI còn hỗ trợ tính năng Multi View cho phép xem 2 màn hình cùng lúc, chiếu hình ảnh ưa thích từ smartphone lên TV thông qua ứng dụng SmartThings, biến thành màn hình máy tính thông qua Samsung DeX hoặc laptop Windows, MacBook phục vụ người dùng làm việc tại nhà.

TV The Frame MINI với kích thước 32 inch được bán trên website của Samsung với giá 17,9 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản lớn hơn với kích thước từ 43 đến 75 inch.

Xét về giá bán, trên thị trường, The Frame MINI sẽ cạnh tranh với LG 55UP7550PTC màn hình 55 inch (giá 18,4 triệu đồng), Sony KD-55X7500H (giá 17,4 triệu đồng) hay TCL 55Q726 với viền màn hình mỏng (giá 17 triệu đồng).

Xét về kích thước màn hình, nếu chỉ cần các mẫu TV 32 inch cơ bản, người dùng có thể tham khảo các model giá rẻ hơn như Samsung UA32T4500 (8 triệu đồng), LG 32LM636BPTB (8 triệu đồng) hay Sony KDL-32W600D (6,6 triệu đồng).

Tuy nhiên, những model nói trên đều có kiểu dáng cơ bản, không được thiết kế dạng khung tranh như The Frame MINI.

Tác giả: Phú Thịnh

Nguồn tin: zingnews.vn