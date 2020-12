Sai lầm khi 'đua' vào 'ngành hot, nghề mốt'

Hào nhoáng nghề nghiệp Theo TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngành sư phạm tiếng Anh do được miễn học phí, chỉ tiêu ít nên sự cạnh tranh giữa các thí sinh rất khốc liệt, điểm chuẩn ngành này hằng năm rất cao, từ 27 điểm trở lên. Ngành báo chí cũng luôn nằm trong số các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường do sự hào nhoáng của nghề nghiệp. "Nếu các bạn thích dạy tiếng Anh, tại sao không nghĩ đến việc sau này sẽ dạy tiếng Anh ở các trường ĐH. Hiện nay rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, sinh viên học ngành này ra trường có thể dạy ở các trường ĐH, CĐ và các trung tâm Anh ngữ nổi tiếng. Tương tự, không phải học ngành báo chí mới làm báo được. Thực tế không ít nhà báo giỏi tốt nghiệp từ các ngành ngoại ngữ, kinh tế, luật, toán, nông lâm... Do vậy, không nhất thiết phải gò bó mình ngay từ đầu khi chọn ngành học" - ông Hạ khuyên.