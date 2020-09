Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (tập 1) in lỗi: Phụ huynh than trời vì con thiếu bài

Mỗi một kỳ học, các em học sinh tới trường với những cuốn sách mới cứng, thơm tho. Tuy nhiên, bên cạnh hình thức đẹp, ngày càng được cải tiến có không ít cuốn sách vẫn còn những sai sót cơ bản.

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (tập 1) do Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vừa qua, một số phụ huynh có gửi thư phản ánh với tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật về việc sách Tiếng Việt 1 (Tập 1) do nhà xuất bản Đại học sư phạm TP.HCM phát hành có nhiều lỗi.

Cụ thể: Ở bài 16 với nội dung “Gh” trang 32 thì ngay trang kế bên lại là trang 17 với các nội dung kế tiếp được “lặp lại” từ bài 7 (trang 18) tới bài 16 (trang 32) đã có ở phần trước.

Theo đó, chị T.N. (Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh: "Quả thực, lúc đầu cầm cuốn sách, tôi thắc mắc rằng “Tại sao sách tiếng Việt lớp 1 năm nay có vẻ dày hơn năm ngoái?”, không biết có thêm bài học nào mới hay chỉ là thêm hình minh hoạ cho các con dễ hiểu hơn? Tính ra phải tới 173 trang giấy. Nhưng khi mở sách đọc qua một lượt tôi mới ngỡ ngàng. Sách không chỉ in lộn xộn mà còn thiếu những bài cơ bản nhất. Tôi tự hỏi: “Liệu các con sẽ học thế nào đây với cuốn sách này?”.

Cũng nói về cuốn sách, anh Q.N. (Quận 10, TP.HCM) lên tiếng: “Nhìn vào bố cục của sách, các con sẽ bị thiếu những 10 bài học. Chỉ có từ bài 1- bài 16, sau đó là in nhầm bài cũ và nhảy cóc sang bài 26 luôn. Tổng cộng cuốn sách theo như tôi suy luận sẽ có 93 bài học (tính cả bài ôn tập)".

Trang 32 rồi lại đến trang 17

Cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (tập 1) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ – BGDĐT ngày 21/11/2019.

Được biết, thông tin trên sách ghi rõ sách Tiếng Việt 1 (tập 1) do GS. TS Nguyễn Minh Thuyết làm Tổng chủ biên kiêm Chủ biên, ngoài ra còn có 3 thành viên khác chịu trách nhiệm biên tập các phần của cuốn sách.

Thiết nghĩ, mỗi một cuốn sách đến tay các em học sinh cần phải có nội dung chuẩn chỉ, hình ảnh ý nghĩa và độ chính xác cao. Nhưng thật khó hiểu khi ban biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (tập 1) của Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh lại cẩu thả, thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc sách giáo khoa sai những lỗi rất cơ bản.

Từ tình trạng trên, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo Dục Đại học. Ông Khuyến cho rằng, những cuốn sách in lỗi, lỗi nhẹ cần đính chính, còn lỗi nặng như trong trường hợp này cần sớm được thu hồi, in lại. Trách nhiệm ở đây thuộc về nhà xuất bản, thường nhà in họ chịu trách nhiệm với nhà xuất bản.

Tác giả: Lam Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn