Sa Pa bất ngờ lạnh 9 độ C, du khách vội sắm áo ấm

Sáng nay 2/5 nhiệt độ Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên sáng sớm ngày hôm nay 2/5, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại thị trấn Bắc Hà giảm xuống 15,5 độ C, thị xã Sa Pa rét nhất 9,1 độ C.

Đêm về sáng 2/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Lúc 7 giờ 2/5, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Lào Cai rét nhẹ 20,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thấp hơn 19,6 độ C, vùng núi cao Bắc Hà lạnh rét 15,5 độ C và đặc biệt khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh rét này. Nhiều du khách đang tham quan, nghỉ dưỡng ở Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 do không chuẩn bị quần áo ấm, đã phải vội đi mua.

Đến khoảng 10h sáng, Sa Pa bừng nắng vàng rực rỡ, trời ấm lên, rất phù hợp cho các hoạt động tham quan, vui chơi của du khách.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm, đợt rét Nàng Bân diễn ra vào những ngày đầu tháng 5 là hiếm gặp. Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường đầu mùa hè năm nay.

