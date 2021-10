Rợn người clip thanh niên châm lửa thiêu sống mèo: Chú mèo cơ thể rực lửa đau đớn lao đi trong đêm

Ngày 29/10, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bình thản tẩm xăng, châm lửa đốt một chiếc ba lô, bên trong có một con mèo khiến dư luận xôn xao.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại. Theo đó, sự việc xảy ra vào 22h18 ngày 27/10, nam thanh niên đã đi đến con ngõ vắng người.

Sau khi quan sát không thấy ai xung quanh, nam thanh niên đã ngồi xuống rồi đổ một thứ chất lỏng lên ba lô, sau đó châm lửa, ngọn lửa lập tức bùng cháy lớn.

Một phần ngọn lửa cháy bén vào gót chân của nam thanh niên. Người này sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chú mèo may mắn lao được ra khỏi đám cháy và bỏ chạy ngay sau đó nhưng ngọn lửa vẫn rực cháy trên cơ thể mèo.

Chú mèo may mắn sống sót sau vụ việc.

Khi thấy có tiếng động và khói bốc lên, nhiều hàng xóm đã chạy ra xem và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Tối 28/10, trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cho biết có tiếp nhận một chú mèo bị bỏng nặng ở Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm này, trên cơ thể chú mèo có mùi dầu vương trên lông.

Ngay sau khi tiếp nhận, các nhân viên tại trạm đã xử lý vết thương, chú bị bỏng nhẹ bên bụng trái và bỏng nặng ở một bàn chân sau.

Hiện chú mèo vẫn đang rụt rè vì sợ chỗ lạ và người lạ, kêu nhiều vì đau và rát, nhưng không tới mức hoảng loạn lắm. Dầu còn vương trên lông cũng đã được xử lý hết mùi.

Cư dân mạng vẫn đang bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành động thiêu sống chú mèo của nam thanh niên.

