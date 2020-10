Máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet (Ảnh: Sputnik)

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ đã lao xuống đất tại khu vực dọc Cao tốc 14 ở ngoại ô bãi thử vũ khí không quân hải quân Mỹ China Lake vào chiều 20/10 (theo giờ địa phương).

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay và cũng chưa rõ liệu máy bay có chở theo vũ khí vào thời điểm gặp nạn hay không.

Vụ nổ do máy bay rơi đã gây ra đám cháy nhỏ. Lực lượng cứu hỏa từ China Lake đã dập tắt đám cháy này.

Một video được chia sẻ trên Twitter cho thấy cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.

Your browser does not support the video tag.

Rơi máy bay chiến đấu Hải quân Mỹ

Theo ABC News, Lầu Năm Góc xác nhận phi công điều khiển chiếc F/A-18E đã kịp thời nhảy ra ngoài khi máy bay rơi và không bị thương nặng sau vụ việc.

China Lake là cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí lớn với diện tích lớn hơn bang Rhode Island của Mỹ. Nhiều vũ khí của Hải quân Mỹ đã được thử nghiệm và phát triển ở đây, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa Sidewinder.

Hồi tháng 6, một tiêm kích F/A-18F Super Hornet hoạt động trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã gặp nạn và lao xuống biển Philippines. Đây là vụ rơi máy bay quân sự thứ 2 của Mỹ trong một tuần, sau vụ việc hôm 15/6 khi máy bay F-15C rơi ở ngoài khơi Mỹ khiến phi công thiệt mạng.

Mỹ cũng liên tiếp ghi nhận các vụ rơi máy bay chiến đấu trong năm nay. Ngày 15/5, tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida, một chiếc F-22 Raptor bị rơi khi đang tham gia huấn luyện. 4 ngày sau, một chiếc F-35A cũng gặp nạn ở Eglin. Trong cả 2 vụ việc, phi công đều thoát ra ngoài an toàn.

"Ong bắp cày" F/A-18 có chiều dài 18,31 mét, sải cánh 13,62 mét, chiều cao 4,88 mét. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. Đây là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900 km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000 km/h.

F/A-18 có khả năng mang những khí tài hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí