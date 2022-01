Rò rỉ iPhone 14 Pro phiên bản hồng 'mộng mơ' khiến iFan mê mẩn

Đây sẽ là khác biệt lớn so với 4 mẫu iPhone 13 hiện nay. Nguyên do là bởi iPhone 13 đã được Apple thu hẹp hần tai thỏ hơn 20% so với thế hệ trước nhưng vẫn chiếm khá nhiều diện tích ở màn hình.