Sự việc diễn ra vào rạng sáng ngày 7/5 vừa qua và được camera an ninh nhà dân ghi lại. Lúc này có hai thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, lấm lét tiếp cận trước cửa một ngôi nhà.

Clip: Rình mò khóa trái cửa, xịt hơi cay 'dằn mặt' chủ nhà, hai thanh niên nhận cái kết 'đắng ngắt' ngay sau đó

Sau đó, một thanh niên nhanh tay khóa trái cửa, người còn lại thì cố gắng dùng bình xịt hơi cay xịt vào trong nhằm không cho người trong nhà thoát ra.

Thực hiện xong mưu đồ của mình, hai người này quay người chuẩn bị lên xe tẩu thoát. Nhưng đúng lúc này, lại xuất hiện một nhóm đối tượng khác chạy đến đánh úp hai thanh niên trên. Nhóm đối tượng cũng dùng bình xịt hơi cay xịt mạnh vào hai kẻ có hành vi xấu.

Clip kết thúc chưa rõ nguyên nhân mâu thuẫn của họ là gì, song đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với hành động dằn mặt gây hấn của cả hai nhóm đối tượng trên.

Đồng hành vi khóa trái cửa nhốt người trong nhà như trên là rất nguy hiểm. Dù đúng dù sai thế nào cũng đứng ra giải quyết rõ, không nên làm trò "tiểu nhân" như vậy.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn