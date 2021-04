Rich kid 2k3 đi du lịch sương sương có gần 1 tuần, đêm ở villa 22 triệu - ngày diện bikini 20 triệu chứ nhiêu!

Ai cũng biết giới con nhà giàu Việt đang xuất hiện một loạt gương mặt 2k3 hứa hẹn là "thế lực" rich kid mới đình đám không thua kém gì lớp đàn anh đàn chị. Trong số đó, Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh) là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Ở Chao hội tụ đủ các yếu tố khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Cô bạn 18 tuổi này sở hữu ngoại hình cực xinh xắn lại còn học giỏi, đa tài, kinh doanh "đỉnh" mà làm TikTok cũng "đỉnh" luôn. Đương nhiên, đã là rich kid thì Chao còn đi đầu trong khoản làm dân tình phải trầm trồ vì cuộc sống sang chảnh đậm mùi tiền của mình nữa.

Chao đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình tại resort sang chảnh bậc nhất

Giống như mới đây chẳng hạn, chỉ khoe nhẹ vài chi tiết về chuyến du lịch của mình thôi mà Chao đã nhận về tới tấp những bình luận xuýt xoa rồi. Được biết, rich kid 2k3 này đang có chuyến nghỉ dưỡng 6 ngày 5 đêm tại Nha Trang cùng gia đình. Đáng chú ý, nơi cô bạn ghé thăm không phải nơi nào khác mà chính là Six Senses Ninh Vân Bay - resort biệt lập được mệnh danh "thiên đường hạ giới" đang siêu hot. Đây là điểm nghỉ ngơi quen thuộc được hàng loạt sao Việt như Bảo Thy, Quang Vinh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hay Châu Bùi - Binz check-in thời gian qua.

Vì đi cùng cả nhà khá đông người nên gia đình Chao chia ra ở 2 villa cạnh nhau, mỗi căn có 2 phòng ngủ. Mức giá được bạn thân Nhất Hoàng tiết lộ rơi vào khoảng 22 triệu/đêm. Con số nghe hơi chóng mặt ha?

Dù than thở mình đang mập nên không thích chụp ảnh nhưng sau đó, Chao vẫn chia sẻ một bức ảnh xịn xò với bikini của mình lên Instagram cá nhân. Đương nhiên, trong ảnh trông cô bạn cực xinh, cực nuột chứ chẳng thấy chút mập mạp kém sắc nào ở đây. Ở một diễn biến khác, Chao còn cho biết bộ bikini cô bạn diện đến từ thương hiệu Burberry, có mức giá khoảng 20 triệu đồng.

Chao khoe nhẹ một chiếc ảnh bikini cực xinh

Và bộ bikini cô bạn đang mặc có giá 20 triệu

Dưới đây là một vài comment của cư dân mạng:

- Đúng là có tiền thích thật đó các bác, tôi mua cái áo 200k còn phải đắn đo mãi.

- 22 triệu/đêm mà ở 6 ngày 5 đêm, con số cũng khủng đấy.

- Chao mặc bikini trông xinh quá, đăng nhiều ảnh nữa nha Chao ơi!

- Cuộc sống của người chơi hệ nhiều tiền!

