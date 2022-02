Rét đậm, nông dân may áo giữ ấm cho trâu bò

Thực hiện công điện về việc ứng phó với rét đậm, rét hại, Hội nông dân huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đã phát động phong trào may áo ấm cho trâu, bò trên địa bàn 13 xã, thị trấn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không chăn thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại, nuôi nhốt trong chuồng kín, tránh gió lùa.

Che chắn chuồng trại, sử dụng những vật liệu có sẵn như bạt, phên nứa, bao tải... để che chắn tránh gió lùa, mưa hắt; tránh để nền trại ẩm ướt, lầy lội (sử dụng rơm, cỏ, lá chuối khô, bẹ ngô… khô để lót nền chuồng).

Hội Nông dân huyện Con Cuông trao tặng áo giữ ấm cho trâu bò tại xã Môn Sơn.

Dự trữ chất đốt như củi, trấu, rơm rạ… đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Chuồng trại cần có lỗ thoáng phía trên để lưu thông khí, tránh ngạt khí độc khi đốt lửa sưởi cho trâu bò; làm áo khoác ấm cho trâu bò, nhất là con yếu và non; đối với gia cầm có thể dùng đèn sưởi ấm.

Chủ động dự trữ thức ăn thô xanh (rơm rạ, cỏ khô,…) từ trước và cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ; bổ sung thức ăn tinh (ngô, sắn, cám gạo…), muối khoáng, vitamin, cho uống nước ấm, thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng theo hướng dẫn của cơ quan thú y, khuyến nông để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm.

Che chắn chuồng trại chống rét cho vật nuôi

Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài. Do vậy, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm, rét hại có thể gây ra.

