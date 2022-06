Rạng Đông Holding miễn nhiệm Tổng Giám đốc 8X Hồ Đức Dũng

Trước đó trong tháng 3/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Rạng Đông Holding số tiền 170 triệu đồng. Cụ thể, bị phạt 85 triệu đồng do giải trình của công ty có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty trong việc cập nhật lại tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An, công ty không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, RDP còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật về Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015).