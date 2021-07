Ra khỏi phòng thi, nữ sinh khóc nức nở "con không làm được bài rồi" và cái ôm của bố khiến tất cả xúc động

Ngày 7/7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2021. Bên cạnh những giây phút thở phào sau khi trải qua hàng tiếng đồng hồ áp lực trong phòng thi thì nhiều thí sinh cũng thể hiện tâm trạng tiếc nuối vì chưa hoàn thành tốt trọn vẹn bài thi quan trọng.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau chia sẻ đoạn clip một nữ sinh bật khóc nức nở khi bước từ phòng thi ra. Trong khi nữ sinh không kìm nén nổi sự nuối tiếc và bật khóc nức nở thì từ xa, người bố đã chạy lại vỗ về con.

"Con không làm được bài, con thi trượt mất", cô gái vừa nói vừa khóc trong màn nước mắt khiến người bố ở bên phải liên tục an ủi: "Không sao đâu con, về nhà thôi". Ông vừa ôm con, vừa lau nước mắt và dìu cô con gái ra về.

Clip: Nữ sinh gục khóc trên vai cha vì không làm được bài thi

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã mau chóng nhận về lượng tương tác lớn từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần đều là những lời chia sẻ và sự cảm động trước tình cảm của người cha dành cho con gái.

"Chỉ mong một lần được ba mẹ đưa đi thi , dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Nhưng cả đời không có được cảm giác đó vì ba đã mãi đi xa".

"Xem video chỉ thấy nhớ cha thôi. Cha mình đưa đến tận trường ngồi chờ đến tận lúc mình thi xong, không hỏi mình có làm bài được không chỉ hỏi hôm nay muốn ăn gì cha nấu cho."

"Nhìn thương quá. Ngoài kia bão giông là thế, sà vào lòng cha lại thấy bình yên biết bao".

