Quỳnh Lưu (Nghệ An): Huyện vượt quyền chấp thuận chủ trương 8 dự án, chủ đầu tư đau đầu vì nguy cơ “xóa thủ tục” làm lại từ đầu

Trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Theo hồ sơ có đến 8 dự án Khu du lịch ven biển, dịch vụ thương mại đã được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Trong đó, xã Quỳnh Nghĩa có 4 dự án, xã Quỳnh Bảng 2 dự án và xã Quỳnh Hưng 2 dự án. Tuy nhiên, các dự án này không thể triển khai vì vướng mắc về quy trình, thủ tục theo quy định.

Đơn cử, Dự án Khu dịch vụ thương mại và du lịch sinh thái tại xã Quỳnh Bảng do ông Nguyễn Hải Thanh làm chủ đầu tư, được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương theo thông báo số 146 ngày 7/8/2012 với diện tích 1854,9 m2. UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2565 ngày 23/12/2016. Dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Quỳnh Lưu theo Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất số 199 ngày 19/04/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2018 Dự án đã được giao đất nhưng khi chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và cấp Giấy phép xây dựng thì tá hỏa khi cấp huyện không có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư.

Hay trường hợp Dự án Khu du lịch biển tại xã Quỳnh Nghĩa do ông Lê Văn Hà làm chủ đầu tư được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương đầu tư tại thông báo số 213 ngày 06/12/2011. Ngày 19/09/2012, UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt bản vẽ mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Điều đáng nói, năm 2017 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định quy định chặt chẽ về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch dự án trên địa bàn. Thế nhưng, ngày 08/01/2020 UBND huyện Quỳnh Lưu có quyết định phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Diện tích của dự án 6728m2, được giao đất năm 2018 nhưng hiện tại không thể triển khai tiếp vì vướng mắc thu tục cấp giấy phép xây dựng.

Cũng nằm trong tình trạng tương tự, dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, dịch vụ khách sạn tắm biển của ông Hồ Đức Nhân tại xã Quỳnh Bảng vướng mắc về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp giấy phép xây dựng. Dự án có diện tích 6650m2, được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương tại thông báo số 114 ngày 07/11/2007. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, và giao đất năm 2017.

Ngày 31/3/2021 UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo và “cầu cứu” UBND tỉnh Nghệ An tháo gỡ vướng mắc quy trình, thủ tục cho 8 dự án. Theo hồ sơ, các dự án trên được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp nhận chủ trương đầu tư quá dài nhưng các bước tiếp theo không được triển khai kịp thời.





Hồ sơ thể hiện 8 dự án tại huyện Quỳnh Lưu có vướng mắc về trình tự, thủ tục bao gồm: 1. Dự án Khu dịch vụ thương mại và du lịch sinh thái của ông Nguyễn Hải Thanh 2. Dự án Khu du lịch Biển Quỳnh Nghĩa của ông Lê Văn Hà 3. Dự án Khu du lịch dịch vụ Thảo Huyền tại xã Quỳnh Nghĩa của ông Ngô Quang Toán 4. Dự án Xây dựng khu du lịch sinh thái dịch vụ khách sạn và tắm biển của ông Hồ Đức Nhân tại xã Quỳnh Bảng 5. Dự án Xây dựng nhà hàng dịch vụ chơi giải trí Nhật Anh tại xã Quỳnh Hưng 6. Dự án Xây dựng khu du lịch Biển Xuân Hùng tại xã Quỳnh Nghĩa 7. Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại tại xã Quỳnh Hưng 8. Dự án Cơ sở kinh doanh, dịch vụ và du lịch Biển tại Quỳnh Nghĩa của ông Trần Đình Vinh làm chủ đầu tư.

Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An thì thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư các dự án nêu trên thuộc về UBND tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, quy định của UBND tỉnh Nghệ An quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo cơ chế một cửa liên thông thì việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án mà UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, các quyết định thẩm định phê duyệt quy hoạch hay điều chỉnh quy hoạch cho 8 dự án của UBND huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018 cần phải được xem xét về thẩm quyền ra quyết định.

Theo quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thì thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các dự án nêu trên phải do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị việc giải quyết vướng mắc phải được giải quyết từ thủ tục đầu tiên là chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền.

Được biết, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu và Sở Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: baophapluat.vn