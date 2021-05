Quế Phong sắp đưa vào sử dụng ngôi chợ trọng điểm

Dưới sự chủ trì của Chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư và PTTM Hacovina, buổi lễ cất nóc chợ Kim Sơn đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong, thị trấn Kim Sơn, lãnh đạo các huyện Đô Lương, Yên Thành, Anh Sơn…, cùng đông đảo bà con tiểu thương, người dân và đại diện các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ đến dự án.

Các lãnh đạo cùng chủ đầu tư thực hiện nghi lễ cất nóc chợ Kim Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và thẩm mỹ công trình. Ông đồng thời khẳng định đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế huyện Quế Phong, góp phần đưa thị trấn Kim Sơn trở thành một trong những Thị trấn Xanh - Sạch - Đẹp và quy mô so với các thị trấn trên địa bàn tỉnh và đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2025.

Các khách mời tham quan chợ Kim Sơn - dự án chợ lớn nhất Tây Bắc xứ Nghệ



Được biết, Dự án Đầu tư, quản lý và khai thác chợ Kim Sơn là một trong những dự án trọng điểm được chủ đầu tư Hacovina tập trung nguồn nhân lực, vật lực rất lớn để thực hiện. Dự án có quy mô hơn 6.000 m2 với tổng mức đầu tư 101,46 tỷ đồng, quy hoạch 389 kiot từ 1 – 3 tầng với thiết kế hiện đại, vị trí đắc địa ngay ngã ba trung tâm thị trấn và giáp Quốc lộ 16, tạo nên lợi thế kinh doanh hiếm có tại vùng Tây Bắc xứ Nghệ.

Khởi công từ tháng 9/2020, đến tháng 4/2021, chợ Kim Sơn đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đình chợ và phần thô của các kiot cao tầng. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án để chuẩn bị đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2021, mang đến cho bà con tiểu thương một nơi buôn bán an ninh, an toàn, thuận lợi, đảm bảo đạt lợi nhuận cao. Chính quyền địa phương cũng đã có thông báo về việc dẹp bỏ việc kinh doanh tại chợ trên, chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn sau khi chợ Kim Sơn mới đi vào sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Chợ Kim Sơn mới thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị, đóng vai trò lớn trong phát triển nền kinh tế huyện và miền Tây Bắc xứ Nghệ

Theo thông báo số 95/UBND-ĐC của UBND Thị trấn Kim Sơn ký ngày 24/3/2021, sau khi chợ mới Kim Sơn đưa vào khai thác sử dụng thì sẽ chuyển chợ tạm sang chợ mới (dự kiến trong tháng 6/2021) để trả mặt bằng cho Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, UBND huyện cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, dẹp bỏ chợ cóc, chợ xép.

Đông đảo bà con tiểu thương chợ cũ bày tỏ sự ủng hộ và tự hào bởi thị trấn Kim Sơn đang sở hữu ngôi chợ lớn, đẹp và khang trang nhất Tây Bắc Nghệ An. Quá trình vận hành, hoạt động cũng được kỳ vọng sẽ được sắp xếp hợp lý, chỉn chu để xây dựng chợ Kim Sơn trở thành chợ đầu mối, mang lại lợi ích về kinh tế cho bà con cũng như cho huyện Quế Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn