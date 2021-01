Quay clip tố cặp đôi vào bệnh viện âu yếm không biết mắc cỡ, cameraman bị chỉ trích ngược

Đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi ôm nhau trên giường bệnh ở bệnh viện, chủ nhân đoạn clip gay gắt viết: 'Bệnh viện mà như khách sạn vậy đó, có ai mắc cỡ giùm không!'.

Trong khi đó, suốt đoạn clip ngắn chỉ phản ánh hình ảnh cặp đôi nằm chung giường, ôm nhau ngủ và không có bất kì hành động phản cảm quá đà nào.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng, tuy nhiên thay vì đồng ý kiến với chủ nhân bài post, hàng loạt chỉ trích đã xuất hiện.

Theo người xem, họ đã cố gắng soi từng chi tiết nhưng không thấy có hành động nào của cặp đôi là 'như đang ở trong khách sạn' và họ cũng không thấy có vấn đề gì về việc nằm chung giường bệnh viện.

Cặp đôi chỉ ôm nhau ngủ và bị quay clip cho rằng 'không biết mắc cỡ'

Bởi 'lỡ không có chỗ ngủ, người thân vào thăm mệt quá thì ôm nhau ngủ thì có sao' hay 'họ chỉ ôm nhau nằm trên giường thì phải có gì mắc cỡ?'. Cùng lúc, dân tình đặt câu hỏi ngược cho cameraman khi 'soi' không đúng lối.

'Vâng, tôi thấy mắc cỡ giùm bạn thì đúng hơn!' - một người bình luận.

Bạn Hạ Vũ viết: 'Đôi khi họ chỉ vì thói quen thôi, họ yêu nhau như vậy cũng đáng quý nhưng thói soi mói, nhiều chuyện của bạn thì nên xem lại'.

'Bạn chắc chưa bao giờ biết yêu nhỉ, vợ chồng người ta ôm ngủ có làm gì đâu mà quay người ta nói này nọ'...

Hình ảnh cặp đôi bị quay lén và post lên mạng với nội dung xúc phạm

Các ý kiến chỉ trích xuất hiện mỗi lúc một nhiều nhưng có vẻ nhưng chủ nhân đoạn clip vẫn không có ý định gỡ bỏ bài post gây bức xúc của mình.

Tác giả: Q. Huy

Nguồn tin: Báo Đất Việt