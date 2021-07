Quay clip cháu trai bốc đầu xe máy, bà ngoại hưng phấn liên tục khen: Ối giời ơi cái thằng này mày giỏi thế!

Mở đầu đoạn clip, nam thanh niên đã nhờ bà ngoại quay đoạn clip giúp mình. Mặc dù bà đã già, công nghệ không rõ nhưng nhận yêu cầu của cháu trai cũng vui vẻ nhận lời.

Sau khi chỉnh góc quay cho bà cẩn thận, anh chàng bắt đầu lên xe máy, nổ ga, đứng ở cuối xe rồi thực hiện những màn bốc đầu nhuần nhuyễn của mình.

Chứng kiến hành động bất ngờ đầy nguy hiểm của cháu trai, thay vì lo lắng yêu cầu dừng lại, người bà tỏ ra vô cùng hứng thú liên tục khen giỏi:

"Ối giời ơi bốc đẹp quá. Nào cái thằng này mày giỏi thế giời đất ạ.

Ối giời ơi kinh không, kinh quá đi. Khoẻ quá cho cái xe xuống ngon ơ à!"

Your browser does not support the video tag.

Bà ngoại quay clip cháu trai bốc đầu xe máy, liên tục khen: "Giỏi quá!"

Đoạn clip của hai bà cháu được chia sẻ trên mạng đã nhận được hơn 46 nghìn lượt "thả tim" từ cư dân mạng. Ai nấy cũng đều bật cười thích thú trước thái độ của người bà, đúng là chiều hư cháu trong truyền thuyết đây chứ đâu.

"Đúng là cháu hư tại bà đây chứ đâu".

"Thái độ của bà ngoại buồn cười quá, thay vì mắng chửi ầm lên khi thấy hành động ấy thì bà ngoại còn có vẻ hưng phấn hơn cháu nữa".

"Hôm nào mình cũng phải thử để xem bà mình phản ứng thế nào mới được".

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc