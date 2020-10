Quảng Nam: Người phụ nữ cho gần 20 bà con trú ẩn trước cơn bão số 9, còn chiêu đãi ăn uống thịnh soạn khiến ai cũng ấm lòng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhiều người dân phải tiến hành di dời khỏi chỗ ở, tìm đến nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh những khách sạn, homestay, spa miễn phí chỗ ở cho bà con, nhiều gia đình có ngôi nhà kiên cố cũng đã tự nguyện giúp đỡ người khác có nơi trú ẩn an toàn trong mưa bão.

Theo đó, chị Võ Thị Diệu Hiền, 30 tuổi, nhà ở 554 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam vì lo sợ bà con quê nhà gặp khó khăn nên đã chia sẻ chỗ ở cho bà con đến trú bão.

Chị Hiền giúp đỡ bà con có nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bão số 9

"Hiện nhà Hiền còn dư 6 phòng 1 phòng khách 1 chỗ khá trống. Gia đình nào ở khu vực ven biển cần trú bão thì ghé nhà Hiền nhé", chị Hiền thông báo trên trang cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, đã có gần 20 người đến nhà chị để xin trú bão. Chia sẻ về hành động đẹp giữa cơn bão số 9, chị Hiền cho biết mong muốn giúp đỡ bà con để không phải thấy những hậu quả đau thương như đợt lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung.

"Nhìn trận lũ lụt vừa qua, đã cho thấy thiên tai không chừa một ai.Cơn bão số 9 này cũng vậy, những hộ dân gần biển cũng là nơi hứng chịu thiệt hại nhiều nhất. Mình không muốn thấy hậu quả như đợt lũ vừa rồi mà thôi", chị chia sẻ.

Gần 20 người tránh bão tại nhà chị Hiền

Không chỉ giúp đỡ bà con có nơi trú ẩn an toàn, chị Hiền còn làm cơm rất thịnh soạn để chiêu đãi mọi người.

"Họ cũng có chuẩn bị mì tôm nước uống đem theo, nhưng hiện tại trong khả năng của mình thì mình vẫn lo tốt bữa ăn cho mọi người. Việc ngủ nghỉ thì nhà mình tuy không đầy đủ nhưng thoải mái. Vì gia đình mình chỉ sử dụng tầng dưới. Còn tầng trên cho mọi người trú", chị Hiền cho biết.

Chị Hiền thiết đãi mọi người bữa ăn thịnh soạn tại nhà

Được biết, trước đó, trong đợt lũ lụt lịch ở miền Trung, chị Hiền cũng đã kêu gọi và trực tiếp ủng hộ, quyên góp nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con bị cô lập ở một số xã thuộc tỉnh Quảng Trị.

Hành động đẹp của chị Hiền được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Rất nhiều người đều gửi lời cảm ơn đến tinh thần tương thân tương ái và sự đùm bọc, sẻ chia của chị giữa thiên tai khắc nghiệt.

"Quá tuyệt vời! Cảm ơn tấm lòng vàng của chị!"

"Vật chất cũng sẽ bị bão mang đi nhưng tình người còn mãi mãi"

"Không ruột thịt, họ hàng mà có lòng nghĩ đến bà con nghèo khó giữa mưa bão. Đáng trân trọng!", một số bình luận của cộng đồng mạng.