Quảng Bình: Bắt kẻ ngáo đá, chém đại úy công an nhập viện

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kiên (21 tuổi, ngụ Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Kiên tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 17-10, khi cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Ba Đồn đang triển khai lực lượng phòng, chống lũ lụt thì nhận được tin báo Nguyễn Kiên là đối tượng ma túy, ngáo đá tâm thần, có biểu hiện bạo lực đã có hành vi đập phá hủy hoại tài sản của gia đình trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Khi lực lượng Công an thị xã Ba Đồn và Công an phường Quảng Thọ đến hiện trường giải quyết và trong lúc khống chế để đối tượng về làm việc thì Kiên bất ngờ dùng dao dài khoảng 22,5cm chém đại úy Nguyễn Quốc Bảo - Phó Trưởng Công an phường Quảng Thọ đứt gân ở cánh tay.

Lãnh đạo Công an thị xã Ba Đồn thăm đại úy Bảo - Phó Công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế đối tượng, thu giữ tang vật.

Đại úy Bảo đã được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và tiếp tục chuyển lên điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động