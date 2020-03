Quặn lòng với cảnh cô con gái thất thần, đau khổ thấy cảnh cha sát hại mẹ trên cầu

Ngày 6/3, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã nhận bàn giao và tiến hành điều tra về hành vi giết người của đối tượng Đường Thanh Tòng (SN 1975, quê tỉnh Bạc Liêu).

Hiện trường vụ chồng sát hại vợ trên cầu Đôi.

Tối 5/3, khu vực cầu Đôi, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Người chồng tên Đường Thanh Tòng đã dùng dao sát hại người vợ tên L.T.D. (SN 1983, cùng quê ở tỉnh Bạc Liêu).

Sau khi dùng dao tước đoạt mạng sống của người "đầu ắp tay gối", Tòng vứt dao và đứng trên cầu chờ công an đến bắt giữ.

Nhận tin báo của người dân, công an đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Công tác khám nghiệm diễn ra đến rạng sáng ngày 6/3 mới kết thúc. Nhiều người dân tò mò cố nán lại hiện trường để theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

Anh Giang N. (ngụ xã Đức Hòa Hạ) chia sẻ: "Theo như camera an ninh của gia đình tôi ghi nhận, khoảng 19h33' ngày 5/3, một phụ nữ ôm túi xách đi về hướng cầu Đôi, phía sau có người đàn ông chạy xe máy đuổi theo.

Sau đó, hai người cự cãi lớn tiếng trên cầu, nhiều người qua lại nhìn thấy nhưng nghĩ là chuyện riêng của hai vợ chồng nên không can thiệp.

Đến khi người chồng rút dao đâm vợ nhiều nhát, mọi người chạy đến thì đã không kịp. Lúc này, một cô gái khoảng 16 - 17 tuổi đến hiện trường với chiếc điện thoại trên tay, gương mặt tái nhợt, hốt hoảng, thất thần".

Khi PV Người Đưa Tin tìm đến hiện trường, cơ quan công an đang tích cực khám nghiệm, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông cho khu vực.

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Đứng cạnh thi thể nạn nhân, cô con gái loay hoay, sợ sệt như tìm ai đó quen để bám víu. Cô không biết làm gì ngoài việc gọi cho người thân và miệng lí nhí: "Ba con đâm mẹ con chết rồi".

Tuyệt nhiên, nước mắt không rơi trên đôi gò má non nớt của cô gái mới lớn. Có lẽ, sự sợ hãi đã lấn át, khiến nỗi thương tâm chưa kịp dâng trào.

Nghe người lạ hỏi lý do cha giết mẹ, cô gái nói với giọng hoảng loạn: "Cha mẹ cãi nhau trong phòng trọ. Mẹ ôm quần áo bỏ đi, cha thấy vậy xách xe máy chạy theo, em chạy bộ theo cha mẹ. Nếu em chạy nhanh một chút thì...".

Sáng 6/3, cô gái cùng em của mình lên chuyến xe đưa thi thể mẹ về quê ở Bạc Liêu an táng.

Cô con gái của Tòng (áo xanh) đứng lóng ngóng trước hiện trường cha giết mẹ.

Một khía cạnh khác của vụ việc khiến PV không khỏi chạnh lòng, thương cho một gia đình tha phương, rồi sa vào bi kịch.

PV được ông V., người đã khống chế, chở Đường Thanh Tòng đến cơ quan công an làm việc, chia sẻ: "Trên đường đi, tôi hỏi Tòng tại sao giết vợ? Tòng nói rằng, vợ đòi bỏ đi, Tòng không không muốn gia đình tan vỡ.

Một người đàn ông không muốn gia đình tan vỡ, song đã tự tay mình phá nát tất cả và để lại cho con cái một ký ức không còn gì có thể tồi tệ hơn.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin