Quan chức chính quyền Trump cáo buộc "Trung Quốc giấu dịch Covid-19"

Cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger phát biểu tại Bắc Kinh năm 2017. (Ảnh: WSJ)

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 21/2, cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger cho rằng người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc không biết dịch Covid-19 đã lây lan khắp cả nước cho tới cuối tháng 12/2019.

Theo ông Pottinger, quan chức làm việc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, chính quyền Trung Quốc đã chỉ đạo quân đội, chứ không phải giới chức y tế, kiểm soát dịch nhằm "cố tình che giấu điều này cho tới khi quá muộn".

"Và hệ quả là những gì chúng ta đang phải chứng kiến bây giờ", ông Pottinger cáo buộc.

Theo cựu quan chức Mỹ, có thông tin nói rằng quân đội Trung Quốc đã tiến hành các thí nghiệm bí mật trên động vật tại Viện Vi rút học Vũ Hán, và một loại bệnh tương tự bệnh cúm đã lây lan trong các nhà nghiên cứu.

Ông Pottinger, cố vấn chính sách hàng đầu của ông Trump về Trung Quốc, cho biết "chắc chắn" có nhiều quan chức Trung Quốc muốn chia sẻ thông tin về dịch bệnh trong những ngày đầu khi dịch mới bùng phát, nhưng họ không được phép làm như vậy.

"Có nhiều quan chức ở mọi cấp được yêu cầu không được tiết lộ. Không được gửi thông tin lên tài khoản WeChat về vấn đề này. Không được đưa lên mạng xã hội. Không được nói với bất kỳ ai. Và phải giữ bí mật vấn đề này", ông Pottinger cho biết.

Các ca mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019, tuy nhiên nguồn gốc thực sự của vi rút cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, dịch vẫn tiếp tục lan rộng khiến hơn 2,4 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng, trong đó số ca tử vong tại Mỹ đã chạm mốc 500.000 người.

Cựu Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì cách ứng phó với dịch ngay từ những ngày đầu. Chính quyền Trump thậm chí đặt ra giả thuyết rằng vi rút có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Viện Vi rút học Vũ Hán, song Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Cũng xuất hiện trong chương trình của CBS, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong chính quyền Tổng thông Joe Biden cũng chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này không "cung cấp đủ dữ liệu gốc về cách dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát" tại Trung Quốc trước khi lan ra toàn thế giới.

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã tới thành phố Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19 và chuẩn bị công bố báo cáo chính thức. Sullivan cho biết ông có nhiều câu hỏi về cuộc điều tra này.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc minh bạch trong các cuộc điều tra quốc tế, đồng thời hối thúc cả WHO và Trung Quốc đẩy mạnh vấn đề này. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng báo cáo của WHO phải "độc lập" và kết quả điều tra không được có sự can thiệp của Trung Quốc.

Ông Pottinger cũng đồng tình quan điểm với ông Sullivan, cho rằng WHO cần phải trả lời nhiều câu hỏi. Cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kêu gọi WHO tiếp tục tiến hành thêm các cuộc điều tra về Covid-19.

"WHO từng đưa ra những tuyên bố sai sự thật và không chính xác về vi rút này, cho rằng vi rút không lây từ người sang người và không có triệu chứng. Họ khen ngợi chính quyền Trung Quốc vì cấm đi lại trong nước nhưng lại chỉ trích Mỹ vì dừng các hoạt động đi lại quốc tế", ông Pottinger nói thêm.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí