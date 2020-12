Quan chức cấp cao Na Uy từ chức vì vợ là người Trung Quốc

Ông Jon Nicolaisen (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, ông Nicolaisen phát đi tuyên bố từ chức Phó thống đốc vào ngày 4/12. Trong thông báo, ông cho hay: "Cơ quan kiểm tra an ninh dân sự Na Uy thông báo với tôi rằng lý do tôi không được thông qua khi gia hạn thủ tục an ninh là vì vợ tôi là người Trung Quốc, sinh sống tại Trung Quốc, nơi tôi hỗ trợ tài chính cho cô ấy".

"Ngoài ra, cơ quan trên xác nhận rằng tôi không có yếu tố về mặt cá nhân nào khiến tôi không đủ điều kiện để được thông qua về mặt an ninh, tuy nhiên, điều này là không đủ. Giờ đây, tôi phải nhận hậu quả của việc này", ông Nicolaisen cho biết.

Đơn xin từ chức của Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Na Uy có hiệu lực ngay lập tức. Hiện thời, chưa rõ ai sẽ lên thay vị trí của ông Nicolaisen.

Na Uy, quốc gia thành viên của NATO, trong những năm qua đang ngày càng siết chặt chính sách liên quan tới các vấn đề về an ninh. Điều này gây khó cho nhiều trường hợp người Na Uy kết hôn với một công dân ở quốc gia không có hợp tác an ninh với phía Oslo.

Trước khi từ chức, ông Nicolaisen phụ trách chính sách tiền tệ của Na Uy. Ông từng có trách nhiệm giám sát quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy trị giá 1.200 tỷ USD - một trong những quỹ lớn nhất thế giới.

Ông Nicolaisen kết hôn năm 2010. Ông lần đầu được chọn vào vị trí Phó thống đốc Ngân hàng trung ương vào năm 2014 và được tái bổ nhiệm vào tháng 4 năm nay.

Cơ quan tình báo PST của Na Uy hôm 3/12 cáo buộc Trung Quốc là một trong những quốc gia sử dụng gián điệp để thu thập bí mật về ngành dầu khí của Na Uy.

