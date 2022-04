Quán ăn Đà Lạt "chơi trội", đu dây dài 45m phục vụ gà nướng bay

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 10 giây, ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên vừa trượt zipline vừa bê khay gà nướng. Tại vị trí tiếp đáp, nữ nhân viên "hốt hoảng" khi làm rơi con gà khiến nhiều người chứng kiến cười ồ.

Chủ nhân của đoạn clip là chị Trà My (21 tuổi, Đà Lạt). Chị My cho biết, hình ảnh trên được chị ghi lại tại một quán ăn mới khai trương ở đường Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Màn trình diễn vừa trượt zipline vừa phục vụ gà nướng của nhân viên quán khiến chị cảm thấy thích thú. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, chị My rất bất ngờ vì clip nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác.

Quán ăn Đà Lạt "chơi trội", trượt zipline dài 45m phục vụ gà nướng (Video: Trà My)

"Tối hôm đó, mình được xem hai màn trình diễn phục vụ bằng zipline của quán. Lần đầu tiên, bạn nhân viên vừa tiếp đất thì con gà bay khỏi đĩa. Thực khách chứng kiến ai cũng buồn cười. Không khí quán trở nên vui vẻ hơn", chị My cho biết.

Theo tìm hiểu, quán ăn này có diện tích hơn 2000m2, sức chứa từ 500 - 700 khách. Tại đây có khu vực ăn uống trong nhà và ngoài trời. Màn trình diễn phục vụ bằng zipline được thực hiện ở khu vực ngoài trời.

Nữ nhân viên đang chuẩn bị trình diễn màn trượt zipline phục vụ thực khách (Ảnh: Minh Ngọc).

Chị Trần Thị Minh Ngọc (33 tuổi, chủ quán) cho biết: Đường trượt zipline dài khoảng 45m, điểm cao nhất là 4,5m và điểm cuối cao hơn 2m, có bục gỗ để nhân viên tiếp đáp thuận lợi. Ý tưởng về cách phục vụ này được lấy cảm hứng từ cuộc sống du mục. Chị Ngọc muốn mang tới sự mới mẻ, trải nghiệm thú vị trong quá trình ăn uống tại quán cho thực khách.

"Tôi rất bất ngờ khi đoạn clip về nhân viên quán được nhiều người yêu thích tới vậy. Quả thực, đó là lần đầu tiên bạn nhân viên trượt zipline trước đông thực khách như vậy. Bạn ấy hơi run nên xảy ra sự cố... gà bay khỏi đĩa. Điều trùng hợp món gà nướng của chúng tôi có tên là "Gà bay"", chị Ngọc chia sẻ.

Món "gà bay" là một trong hai món chính của quán (Ảnh: Trà My).

Mỗi ngày, quán sẽ trình diễn màn phục vụ gà nướng bằng zipline vào ba khung giờ: 18h30; 19h30 và 20h30. Quán ăn này có hai món đặc biệt của quán là gà bay và lẩu treo du mục.

Dưới đoạn clip của chị My, nhiều thực khách từng ghé quán đã để lại bình luận khen ngợi về hương vị đồ ăn và cách phục vụ.

"Đồ ăn ở đây vừa miệng, món gà đậm đà ăn kèm nước chấm chanh dây lạ nhưng phù hợp. Giá cả phải chăng lắm, 289.000 đồng/con gà nướng thơm lừng", tài khoản Hoài An bình luận.

"Quán mới mở nhưng nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình. Hy vọng quán luôn giữ được thái độ phục vụ đó. Tại đây có áp dụng đặt đồ qua điện thoại thông minh rất tiện", một thực khách khác cho biết.

Tuy nhiên, một số người cho rằng, quán nên cẩn trọng vì trượt zipline có thể xảy ra tai nạn, dẫn tới chấn thương cho nhân viên hay du khách.

Tác giả: Toàn Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí