Quà Tết từ The Vitamin Shoppe: Thay lời chúc sức khỏe năm mới bình an

Nếu như trước đây, việc chọn quà Tết thường bị giới hạn ở những món quà truyền thống như rượu, bánh, mứt… thì hiện nay, xu hướng lựa chọn những hộp quà chăm sóc sức khỏe đang được nhiều người lựa chọn bởi sức khỏe - vốn quý giá nhất của con người, là chìa khóa để mỗi người có được hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.

Những món quà biếu tặng mỗi dịp Tết đến - Xuân về đều gửi gắm thông điệp yêu thương. Ảnh: PV

Do đó, quà tặng sức khỏe được coi là món quà ý nghĩa, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm chân thành của người tặng gửi đến người nhận.

Với từng loại sản phẩm riêng biệt, các hộp quà tặng sức khỏe dịp Tết năm 2022 do The Vitamin Shoppe thiết kế hội đủ các yếu tố trang trọng, vừa mang ý nghĩa về mặt tinh thần, vừa là lời chúc sức khỏe, thành công trong năm mới và đặc biệt đem đến cho người nhận sức khỏe thật sự khi sử dụng.

Hộp quà Tết cho các vấn đề sức khỏe thường gặp

Trong rất nhiều vấn đề sức khỏe, The Vitamin Shoppe đã nghiên cứu và tạo ra những hộp quà sức khỏe dành riêng cho dịp tết Nguyên đán 2022 này. Khách hàng có thể lựa chọn những hộp quà sức khỏe sau:



Hộp quà Tăng cường Sức khỏe Miễn dịch gồm 3 sản phẩm: Echinacea Goldenseal Complex - chiết xuất Hoa Cúc Tím, chiết xuất cây Hải Cẩu Vàng, Ớt Cayenne giúp tăng cường chất lượng của các tế bào miễn dịch trong cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cảm lạnh, cảm cúm; Mushroom Immune Formula - chiết xuất từ 14 loại nấm hữu cơ quý hiếm giúp bồi bổ sức khỏe, phù hợp cho người mới ốm dậy hoặc đang trong thời kỳ dưỡng bệnh; Active-C Plus 500mg giúp bổ sung vitamin C dạng muối Ascorbate giúp cơ thể dễ hấp thu hơn và đặc biệt không gây kích ứng dạ dày, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Hộp quà Tăng cường sức khỏe miễn dịch. Ảnh: PV

• Hộp quà Tăng cường Sức khỏe Xương khớp gồm 3 sản phẩm: Ultimate Gold Joint cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp tái tạo phục hồi hệ khớp khỏe mạnh, chống viêm, giảm đau, cải thiện sự vận động linh hoạt của khớp, lCare làm chậm quá trình thoái hóa khớp; Algae-Based Calcium Bone Formula - Bổ sung Calci, Magnesi hữu cơ nguồn gốc từ tảo biển, cùng với Vitamin D3, Vitamin K2, Vitamin C, Boron giúp phòng ngừa loãng xương; Omega-3 Fish Oil - Dầu cá được chiết xuất bằng công nghệ chiết xuất siêu tới hạn giúp tạo ra dầu cá chất lượng cao, có hàm lượng DHA và EPA rất cao giúp không những tăng cường sức khỏe xương khớp, mà còn tăng cường sức khỏe tim mạch, thị lực và não bộ.

Hộp quà Tăng cường sức khỏe xương khớp. Ảnh: PV

*Hộp quà Tăng cường Sức khỏe Da và Làm đẹp gồm 3 sản phẩm: Evening Primrose Oil 1300mg - Dầu Hoa Anh Thảo có hàm lượng cao, chứa 3 loại acid béo LA – GLA – OA và không chứa tinh chất mầm đậu nành, giúp cân bằng nội tiết tố, giảm mụn nội tiết và làm đẹp da; Collagen + Vitamin C với hàm lượng cao Collagen giúp chống lão hóa, mờ nếp nhăn, nám sạm; Biotin 5000 mcg hỗ trợ quá trình mọc tóc và tăng độ dày của tóc, giúp tóc mọc nhanh, chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng.

Hộp quà Tăng cường Sức khỏe Da và Làm đẹp. Ảnh: PV

• Hộp quà Tăng cường Sức khỏe Gan gồm 3 sản phẩm: Liver Support chứa nhiều thành phần chuyên biệt tốt cho gan giúp giải độc gan, phục hồi và tăng cường chức năng gan; Reduced Glutathione 250mg chứa Setria® Glutathione với công thức độc quyền có độ tinh khiết lên tới 99-101%, đã được nghiên cứu lâm sàng giúp dọn dẹp gốc tự do, đào thải độc tố; D3 10mcg (400 IU) giúp bổ sung lượng vitamin D3 bị thiếu hụt do chức năng gan suy giảm.

Hộp quà Tăng cường sức khỏe lá gan. Ảnh: PV

• Ngoài ra, để giúp người được tặng quà có được sức khỏe tốt nhất, với mỗi hộp quà 3 sản phẩm, The Vitamin Shoppe đã thiết kế thêm 2 phần quà tặng kèm, đó là Phiếu Thăm khám với Chuyên gia Dinh dưỡng trị giá 500.000 đồng và Giải pháp Tăng cường Miễn dịch chi tiết trị giá 500.000 đồng được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của The Vitamin Shoppe Việt Nam.

Với mỗi hộp quà 3 sản phẩm, khách hàng còn được nhận thêm phần quà tặng kèm từ Showroom. Ảnh: PV

• Tổng giá trị của 2 quà tặng lên đến 1.000.000 đồng.

• Quý khách hàng có thể đặt mua các hộp quà sức khỏe của The Vitamin Shoppe online tại đường link: https://vitaminshoppevietnam.com.vn/qua-tet

• Hoặc đến trực tiếp cửa hàng The Vitamin Shoppe Nghệ An tại địa chỉ Tòa nhà Honda Ô tô Nghệ An - Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

• Bên cạnh đó, nếu khách hàng có nhu cầu thiết kế một hộp quà cho vấn đề sức khỏe khác, có thể liên hệ với The Vitamin Shoppe Vinh theo hotline: 085 2325 885.

Quà Tết 2022 nhập khẩu chính hãng từ Mỹ

Là một trong hai thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe lớn và lâu đời nhất tại Mỹ với 50 năm phát triển, The Vitamin Shoppe đã có hơn 800 cửa hàng trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Có đến 98% người Mỹ biết đến thương hiệu The Vitamin Shoppe.

Showroom The Vitamin Shoppe Nghệ An có địa chỉ tại Tòa nhà Honda Ôtô Nghệ An- Vinh, Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: PV

The Vitamin Shoppe Việt Nam là đối tác độc quyền và nằm trong chuỗi phân phối toàn cầu của The Vitamin Shoppe - thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín đến từ Mỹ. Từ 7000 sản phẩm, The Vitamin Shoppe đã chọn lọc và mang đến cho người tiêu dùng Việt hơn 400 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Tất cả các sản phẩm đều đã trải qua hơn 300 bước kiểm nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đều đạt các chứng nhận, chứng chỉ chất lượng như tiêu chuẩn thực hành sản xuất GMP, thực phẩm không biến đổi gen, nguyên liệu organic hữu cơ, không chứa gluten, không chứa các thành phẩm từ sữa, không chứa thành phần từ hạt, không chứa thành phần từ đậu nành…

Đây là những tiêu chuẩn do các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới và Hoa Kỳ nghiên cứu, và là những tiêu chuẩn cao nhất thế giới đối với sản phẩm thuộc ngành dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm về Việt Nam đã được đăng ký theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tất cả những chứng nhận, chứng chỉ chất lượng này sẽ giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng của The Vitamin Shoppe Việt Nam.

Giờ đây, quý khách hàng có thể gửi tặng đến người thân, bạn bè, đối tác những món quà Tết 2022 ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền với lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

• Để đặt mua quà tặng sức khỏe ý nghĩa Tết 2022, quý khách hàng có thể gọi điện tới hotline: 085 2325 885 hoặc đặt mua online tại link: https://vitaminshoppevietnam.com.vn/qua-tet • Địa chỉ: The Vitamin Shoppe Nghệ An tại địa chỉ Tòa nhà Honda Ô tô Nghệ An - Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Tác giả: Hữu Bắc

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn