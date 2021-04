Quá khứ bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm chôn sống thanh niên ở Nghệ An

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người bị chôn sống trong clip là N.Q.V. (17 tuổi), trú tại Khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/3, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trọng Dương, trú tại TP.Vinh.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết qua điều tra, công an xác định Nguyễn Trọng Dương là kẻ cầm đầu trong vụ "chôn sống" nam thiếu niên gây xôn xao dư luận và bắt giữ khi đối tượng này lẩn trốn tại Hà Nội vào đêm 29-3.

Nguyễn Trọng Dương (còn được gọi là Dương "đẹp trai" là đối tượng giang hồ, có quan hệ xã hội phức tạp, dưới trướng có nhiều đàn em. Dương cùng rất nhiều đàn em hành nghề cầm đồ trên địa bàn TP Vinh và các địa phương lân cận. Khi clip em V. bị "chôn sống" được đăng tải, cơ quan công an vào cuộc điều tra, Dương đăng tải trên Facebook với nội dung cho rằng đây chỉ là một trò đùa để câu like và bản thân anh ta không liên quan vụ việc.

Tuy nhiên, theo PLO, thông tin từ cơ quan công an cho thấy, nạn nhân V. có thuê hai xe máy và mang đi cầm cố với nhóm Dương. Dương cầm đầu nhóm khoảng 50 người hoạt động trên địa bàn TP.Vinh.

Dân Việt đưa tin, một lãnh đạo Công an Phường Trường Thi, TP.Vinh cho biết, Dương "đẹp trai" sinh năm 1989, trú khối 11, phường Trường Thi, TP.Vinh, là đối tượng cộm cán trên địa bàn.

Năm 2018, Dương "đẹp trai" cùng đám đàn em có tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. 11 đối tượng là đàn em của Dương "đẹp trai" xộ khám nhưng Dương lại không liên quan đến vụ việc này do cơ quan chức năng không đủ bằng chứng. Kể từ đó, Dương cung ít khi xuất hiện trên địa bàn phường Trường Thi.

Một thời gian sau, Dương "đẹp trai" tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính ngay tại địa chỉ nhà mình tại khối 11, phường Trường Thi, TP.Vinh.

Cách đây khoảng 1 năm, tức ngày 21/3/2020, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn TP.Vinh, bắt giữ Dương - kẻ cầm đầu trong đường dây này.

Theo điều tra, Dương "đẹp trai" lợi dụng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay "tín dụng đen" với lãi suất từ 4.000 đồng-100.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm. Sau đó, Dương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù vì hoạt động "Tín dụng đen".

Tháng 10/2020, ra tù, Dương tiếp tục tác oai tác quái, tụ tập đàn em, hoạt động "tín dụng đen" tại khu vực Đại học Vinh và một số vùng phụ cận. Dưới trướng của Dương "đẹp trai" là khoảng 50 đàn em thân tín, đều là dân "xã hội đen".

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ Dương và đàn em tra tấn, chôn sống nam thanh niên 17 tuổi.

Trước đó, vụ việc diễn biến với nhiều thông tin trái chiều. Thông tin trên Vietnamnet, bà ngoại của V. là bà Ngô Thị L. cho biết, khi hỏi về việc bị đánh trong clip thì V. cho biết cùng nhóm bạn quay nghịch cho vui để cảnh cáo mọi người, không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng lớn như vậy.

"Em cùng nhóm bạn có chút hơi men nên thách thức nhau. Các bạn nói nếu em chịu đòn được thì sẽ cho 500 ngàn, lúc đó em say và bồng bột nên đã đồng ý. Hành động tiếp theo là lúc cả nhóm mất kiểm soát, không ai cố tình để mọi chuyện ra như vậy...".

Các nghi can liên quan đến vụ chôn sống thanh niên như thời trung cổ bị triệu tập.

Sau khi tỉnh táo, V. chia sẻ "mong mọi thứ lắng xuống để em và gia đình được yên ổn như trước kia".

Chiều 27/3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra vụ “clip hành hạ, chôn sống nam thanh niên” và đang điều tra đang xem xét để xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

