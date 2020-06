Quá khứ bất hảo của 2 kẻ vượt ngục như phim hành động tại Bình Thuận

Quá khứ bất hảo của 2 kẻ vượt ngục

Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc", 34 tuổi), trú tại KP.3, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là đối tượng nguy hiểm, từng có nhiều tiền án. Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ, Huy còn có một quá khứ bất hảo khi nhiều lần vào tù ra tội.

Năm 2011, Huy “nấm độc” là ông trùm trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ TP.HCM về Bình Thuận để tiêu thụ. Đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do Huy cầm đầu có 10 đối tượng, sau đó bị Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá. Huy và 9 đồng phạm bị bắt và sau đó bị tuyên các mức án khác nhau. Riêng Huy nhận án 9 năm tù giam trong vụ án này.

Chấp hành xong hình phạt, Huy trở về địa phương sống khép kín, tỏ ra khá hiền lành. Tuy nhiên, đằng sau sự hiền lành này là vô số toan tính về những phi vụ vận chuyển, mua bán số lượng lớn ma túy trên địa bàn TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khác với những lần trước, lần này Huy “nấm độc” hoạt động khép kín, tự vận chuyển, tàng trữ, phân phối ma túy và tự chịu trách nhiệm nếu không may bị bắt.

Một lần nữa, lực lượng công an lại tiếp tục đấu tranh với chuyên án ma túy có sự tham gia của Huy “nấm độc”. Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy, nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận, bởi Huy hoạt động độc lập và rất cáo già khi di chuyển, đồng thời cực kỳ cảnh giác khi hoạt động.

Ngày 6/5/2019, khi Huy “nấm độc” đang một mình điều khiển chiếc xe hơi đời mới từ TP.HCM về nhà riêng của mình tại TP.Phan Thiết thì bị hàng chục trinh sát cải trang đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 2kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc (tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng bắn đạn chì Huy luôn mang theo bên mình, hơn 40 triệu đồng và nhiều vật chứng khác… Huy “nấm độc” bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại buồng giam số 05, dãy nhà B, khu B thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Cùng bị tạm giam với Huy còn có Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi), ngụ Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. Nưng cũng là kẻ có nhiều tiền án.

Năm 1998, Nưng bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản. Năm 2003, Nưng tiếp tục bị TAND tỉnh này xử phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Cuối năm 2017, Nưng gây thương tích khiến anh Tôn Thất Nh. tử vong. Sau đó, Nưng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giam và giam chung buồng với Huy “nấm độc”.

Hai đối tượng có nhiều tiền án là Huy “nấm độc” và Nguyễn Văn Nưng gặp nhau như "cá gặp nước". Cả hai nhanh chóng kết giao với nhau, cùng bàn bạc cách trốn khỏi nơi giam giữ.

Vượt ngục như trong phim Khi bị tạm giam, Huy và Nưng đã liên tục thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (đang là phạm nhân tự giác) với giá 5 - 7 triệu đồng để sử dụng trong khoảng thời gian 17h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Huy đã liên lạc ra ngoài với nhiều người, trong đó có Nguyễn Minh Hoàng (đàn em của Huy) nhờ mua cưa sắt ném vào trong trại tạm giam để Huy cưa song sắt trốn trại. Huy cũng nói vị trí đang bị tạm giam để Hoàng ném cưa sắt vào trại và nhờ Thiện nếu có người ném bịch đồ vào thì nhặt và chuyển giúp cho mình. Vào 1h sáng 29/6/2019, Hoàng mang 1 bịch nilon màu đen, bên trong có 1 cây chả lụa và 1 cây nem, 1 sạc dự phòng điện thoại, 1 dây sạc điện thoại, 1 hộp quẹt ga đến gặp V. có nhà ở cạnh trại tạm giam và nhờ V. ném bịch đồ vào trong trại cho Huy “nấm độc”. 6h sáng hôm sau, Võ Ngọc Thiện đi về phía buồng giam của Huy và Nưng để lấy điện thoại như thường lệ. Lúc này, Nưng leo lên ô thông gió phía sau buồng giam thòng dây đưa điện thoại ra ngoài trả cho Thiện và nói với Thiện tìm và lấy giùm bịch đồ đưa vào buồng giam cho Huy. Võ Ngọc Thiện tìm được bịch nilon chứa đồ theo như mô tả nên nhặt đưa đến cho Huy “nấm độc”. Cắt cây chả và nem được Hoàng gửi vào, Huy thấy bên trong có 4 đoạn lưỡi cưa 1 mặt cắt và 2 đoạn lưỡi cưa 2 mặt cắt. Huy và Nưng lấy các đoạn lưỡi cưa, quấn vải làm cán, cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam. Trưa 29/6/2019, Nưng và Huy bắt đầu thay nhau leo lên cưa song sắt. Đến giờ điểm danh và đưa cơm, chúng giấu cưa trên cửa thông gió, dùng kem đánh răng màu xanh trét vào các mối cưa để tránh bị phát hiện.

Đến 3h sáng 30/6/2019, 2 đối tượng cưa đứt 6 vị trí trên 3 thanh sắt tạo thành 1 lỗ trống trên cửa thông gió buồng giam để chui ra khỏi buồng giam. Chúng tiếp tục đi trên các tấm đan xi măng tiến về phía cuối dãy nhà B rồi cả hai bám tay vào vách tường (cách mặt đất 3,47m) đu người nhảy xuống đất. Lúc này, phía trước mặt chúng còn có 1 bức tường của trại giam cao 2,6m, phía trên có nhiều dây kẽm gai cao 80cm. Để vượt qua bức tường này, Huy đứng lên vai Nưng bám vào tường, cột chiếc mùng mang theo vào thanh sắt trên tường để Nưng bám leo lên rồi cả hai cùng nhảy ra ngoài trại tạm giam. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ thành công, Huy, Nưng và Hoàng cùng vào TP.HCM, rồi Nưng tách ra đi riêng, còn Hoàng và Huy “nấm độc” đi cùng với nhau. Đến ngày 4/7/2019, Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 5/7/2019 Huy bị bắt tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngày 10/7/2019, Nưng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng theo quyết định truy nã của Công an Bình Thuận. Tiếp tục lãnh án Sau khi bị bắt, các đối tượng Huy, Hoàng, Nưng bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Một ngày cuối tháng Sáu, TAND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa các bị cáo ra xét xử về tội danh này. Tại phiên tòa, Huy “nấm độc”, Nưng thừa nhận hành vi trốn trại. Còn Hoàng thừa nhận hành vi giúp sức, cung cấp công cụ cho 2 bị cáo Nưng và Huy cưa song sắt để trốn ra ngoài. TAND TP.Phan Thiết nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có nhiều tiền án, đang bị tạm giam để điều tra, chờ xét xử nhưng lại không tỏ ra ăn năn mà tiếp tục vượt ngục nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ nhận định này, HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội Trốn khỏi nơi giam giữ và tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó, Huy phải chấp hành hình phạt chung là 25 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Nưng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 12 năm tù về tội Giết người, bị cáo phải chấp hành bản án chung là 16 năm 6 tháng tù. Nguyễn Minh Hoàng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, cộng với 3 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù. Về V., người giúp ném bịch đồ vào trại giam, do V. không biết trong đó có lưỡi cưa sắt nên hành vi của V. không bị xem là đồng phạm trong vụ án. Phạm nhân Võ Ngọc Thiện đang bị điều tra, xử lý trong 1 vụ án khác. Liên quan đến vụ Huy “nấm độc” cùng Nguyễn Văn Nưng cưa song sắt trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 11/7/2019, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn, quy định tại Điều 376 BLHS. Ngày 2/8/2019, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Sơn (SN 1985, nguyên cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Minh Sơn được xác định là người giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Sơn đã đưa điện thoại di động cho một số bị can đang bị tạm giam để gọi ra ngoài cho gia đình và người thân.

Từ ngày 28/4 đến 29/6, Sơn đã cho các bị can gọi điện thoại nhiều lần, mỗi lần sử dụng điện thoại, người thân các bị can chuyển từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng vào tài khoản của vợ Sơn với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Trong số các bị can được gọi điện thoại có Huy “nấm độc” và Nguyễn Văn Nưng. Bằng việc “tiếp sức” trên, 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm này đã liên hệ với các đối tượng ở bên ngoài đưa cưa sắt vào trại giam sau đó bỏ trốn.

