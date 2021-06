PVOil yêu cầu 'làm đơn nghỉ việc' nếu nhân viên làm thêm nghề dễ lây COVID-19

PVOil yêu cầu nhân viên muốn làm thêm các công việc có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 như shipper, bán hàng, taxi công nghệ... phải làm đơn xin nghỉ việc - Ảnh: PVOil

Ngày 14-6, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) đã ra văn bản số 3774 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung yêu cầu người lao động muốn làm thêm những công việc có nguy cơ nhiễm COVID-19 phải làm đơn xin nghỉ việc để được xem xét... hỗ trợ một lần.

Cụ thể, PVOil cho hay trong hệ thống này đã có người lao động đi làm thêm việc lái xe taxi công nghệ, vô tình chở trúng ca F0, làm nhiều người trong đơn vị và gia đình trở thành F1, F2... phải đi cách ly. PVOil chia sẻ khó khăn với người lao động nhưng đánh giá tình huống này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của nhiều người liên quan.

"Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, để ngăn chặn sự lây lan, nhất là cá nhân vô tình lây lan sang các đồng nghiệp trong tập thể, làm ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất kinh doanh, Tổng công ty nhắc nhở các đơn vị những nội dung sau", văn bản do tổng giám đốc PVOil Đoàn Văn Nhuộm ký nêu lý do và đưa ra 2 yêu cầu.

Theo văn bản này, công ty yêu cầu người lao động không làm thêm những công việc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đáng chú ý, điều số 2 của văn bản này lại nêu rõ: "Nếu người lao động thực sự có nhu cầu làm thêm các công việc có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 như shipper, bán hàng, taxi công nghệ... thì người lao động làm đơn xin nghỉ việc để Tổng công ty/đơn vị xem xét hỗ trợ một lần theo quy định của pháp luật".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối muộn 14-6, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - công ty mẹ của PVOil - khẳng định đã cho thu hồi văn bản và có nhắc nhở, đồng thời vị này cho biết phía doanh nghiệp sẽ có văn bản khác nhắc nhở với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ.

Trong khi đó, một lãnh đạo của PVOil trả lời Tuổi Trẻ Online rằng việc ra văn bản này là thực hiện theo lời kêu gọi, chỉ đạo của Chính phủ trong việc chủ động, tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 vốn đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết việc ra văn bản cũng xuất phát từ lợi ích và bảo vệ tập thể số đông người lao động, ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh, nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Theo đó, nếu trường hợp một cán bộ, nhân viên bị lây nhiễm có thể ảnh hưởng rất lớn đến tập thể chung, hoạt động chung của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

"Bối cảnh hiện nay là 'chống dịch như chống giặc', yêu cầu rất cấp bách nên việc hạn chế đi lại là cần thiết. Dù trong bối cảnh khó khăn nhưng công ty chúng tôi vẫn đảm bảo lương cho người lao động, khắc phục các khó khăn" - vị này cho hay.

Hiện PVOil có 30 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ mặt hàng xăng dầu - mặt hàng thiết yếu liên quan đến an ninh năng lượng, nên việc kiểm soát dịch bệnh càng phải được đặt lên hàng đầu.

Tuy vậy, vị này cũng thừa nhận có thể nội dung được nêu trong văn bản chưa được "mềm mỏng", nhưng yêu cầu phòng chống dịch là cấp bách và cần thiết vì lợi ích chung của các tập thể.

Do đó, đối với thông tin Tập đoàn PVN yêu cầu rút văn bản, vị lãnh đạo của PVOil cho biết khi nhận được thông tin chỉ đạo từ tập đoàn sẽ họp ban lãnh đạo để trao đổi nội dung và có phương án phù hợp nhất, vừa kiểm soát và phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả: NGỌC AN - NGỌC HIỂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ