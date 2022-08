Prudential chi trả gần 1,9 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua ngân hàng MSB

Cam kết đồng hành, bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng

Khách hàng T.V.T tham gia hợp đồng bảo hiểm PRU-Đầu tư linh hoạt của Prudential Việt Nam từ ngày 25/12/2020. Sau một năm kể từ ngày tham gia bảo hiểm, tháng 12/2021, khách hàng không may mắc Covid-19 và không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo sự việc, tư vấn viên cùng đại diện của Prudential và ngân hàng MSB đã nhanh chóng thăm hỏi, sẻ chia với thân nhân khách hàng trước mất mát, đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Tại buổi lễ chi trả diễn ra tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh Long An (TP. Tân An, Long An), gia đình khách hàng T.V.T đã nhận được số tiền gần 1,9 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm do Prudential chi trả. Chị N.T.M.H - đại diện gia đình bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ Prudential và ngân hàng MSB. Chị cũng cho biết, trước đây anh T. là trụ cột của gia đình, nay nhờ có số tiền này sẽ giúp trang trải cuộc sống của gia đình và lo cho 2 con của anh.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng, Prudential Việt Nam không ngừng hoàn thiện chuỗi dịch vụ bảo hiểm ứng dụng số hóa, đặc biệt ở khâu bồi thường bảo hiểm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tự động hóa toàn bộ quy trình chi trả nhằm rút ngắn thời gian xử lí, tạo sự minh bạch nhằm hỗ trợ tốt nhất khi khách hàng phải đối mặt với rủi ro, biến cố.

Nhờ đó, trong nhiều năm qua, Prudential luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành về chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Năm 2021, Prudential đã chi trả cho gần 114.000 trường hợp liên quan tới sự kiện bảo hiểm như tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo…Trong đó, có hơn 4.090 trường hợp chi trả thuộc kênh hợp tác ngân hàng.

Không ngừng nâng cao từ sản phẩm đến trải nghiệm của khách hàng

Chiến lược phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng chính là sự cộng hưởng sức mạnh giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Trong năm 2021, kênh hợp tác ngân hàng (Bancassurance) của Prudential đã tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Prudential cũng được biết tới là một trong những doanh nghiệp có mạng lưới Bancassurance rộng lớn và uy tín. Trong đó, ngân hàng MSB và Prudential xây dựng quan hệ đối tác từ tháng 02/2011. Năm 2021, Prudential tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược dài hạn 15 năm với ngân hàng MSB để độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng số đang phát triển của MSB.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ bảo hiểm nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng là mục tiêu mà Prudential và các ngân hàng nói chung, cũng như ngân hàng MSB nói riêng đã và đang hướng tới. Theo đó, các sáng kiến được triển khai để phục vụ khách hàng tốt hơn, cung cấp đa dạng giải pháp bảo vệ, đồng thời cá nhân hóa sản phẩm cho từng nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, dịch vụ sau bán hàng cũng liên tục được cải tiến, ứng dụng số hóa như PRURewards – chương trình dành cho khách hàng thân thiết, quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm tự động (e-Claim), tích hợp chức năng thanh toán phí bảo hiểm trên nền tảng ứng dụng của các ngân hàng.

Prudential Việt Nam nhận hai giải thưởng “Công ty Bancassurance tốt nhất” năm 2022.

Tháng 6 vừa qua, Prudential Việt Nam đón nhận liên tiếp 2 giải thưởng “Công ty Bancassurance tốt nhất” do hai tạp chí uy tín từ Anh Quốc là Global Business Outlook (GBO) và International Finance Magazine (IFM) bình chọn.

Tác giả: Trúc Mai

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn