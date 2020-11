Phương Thanh bị mời làm việc về phát ngôn 'tính tham trỗi dậy' liên quan người dân Quảng Ngãi

Bài đăng gây tranh cãi của Phương Thanh - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH Nguyên văn phát ngôn của Phương Thanh trên trang cá nhân vào ngày 29-10: "Sáng nay Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me đồn: Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn. Vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ). Người đang cần thi không có, người không cần thi bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên". Phát ngôn này gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng người Quảng Ngãi. Họ cho rằng Phương Thanh "vơ đũa cả nắm", từ vài cá nhân tham lam mà khái quát thành "tính tham của con người", dẫn đến "xúc phạm người dân Quảng Ngãi". Nữ ca sĩ cũng bị cho là đã nhầm lẫn giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi khi trước đó, cô cho biết đi làm từ thiện tại "xã Đại Phong, huyện Đại Lộc" là địa danh của Quảng Nam chứ không phải Quảng Ngãi.