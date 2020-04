Phương Mỹ Chi phản ứng khi bị khán giả chê già, thay đổi nhiều

Your browser does not support the video tag.

Thường nhận bình luận trái chiều về việc thay đổi phong cách, Phương Mỹ Chi cho biết ai cũng muốn bản thân tốt hơn. Vì vậy, cô hy vọng khán giả ngừng đưa ra ý kiến tiêu cực.

Mới đây, Phương Mỹ Chi đăng video phản hồi về việc thay đổi phong cách thời trang. Trong video, giọng ca trẻ cho biết những tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội thường nhận bình luận như: “Em của bây giờ khác quá”, “Thích em của ngày xưa hơn”, “Xưa thích bé này lắm mà giờ hết rồi”, “Ngày xưa em dễ thương lắm còn bây giờ thì hết rồi”. Phản ứng trước những ý kiến trên, Phương Mỹ Chi nói: “Đừng nói mấy cái đó. Ai cũng muốn bản thân tốt hơn mà”.

Dưới video, nhiều khán giả bênh vực và động viên Phương Mỹ Chi. “Bằng tuổi Chi, tôi khâm phục Chi lắm. Cứ là chính mình thôi. Có như nào, tôi vẫn yêu quý Chi”, “Vẫn quý và thương em như thuở ban đầu”, “Chẳng nhẽ cứ mãi muốn người khác sống là con người của quá khứ”, “Ai cũng cần phải lớn lên, Chi cũng vậy”, khán giả bình luận.

Phương Mỹ Chi đi diễn vẫn thường mặc áo dài. Nhưng đời thường, cô chọn trang phục trẻ trung, chuộng crop top.

Trả lời Zing về những áp lực phải trải qua vì các bình luận trái chiều xoay quanh việc thay đổi phong cách, Phương Mỹ Chi cho biết: “Những trang phục tôi chọn, kể cả crop top đều phù hợp với lứa tuổi của tôi. Tôi cũng không mặc khoét lưng hay đồ quá sexy. Các bạn cùng lứa tuổi với tôi cũng mặc như vậy. Tôi nghĩ mình học lớp 11 rồi có thể mặc được những trang phục đó”.

“Tất nhiên dáng mà đẹp thì có thể khoe chút xíu nhưng những gì phản cảm quá, trái ngược với hình ảnh của mình, tôi sẽ không theo đuổi. Tôi nghĩ khán giả đang dành cho mình phản hồi tích cực nhiều hơn. Các bạn nhắn tin và khen tôi mặc đồ đẹp. Nghe những lời như vậy tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy ngoại hình của mình được cải thiện nhiều”, cô tâm sự.

Phong cách trang điểm bị nhận xét già hơn so với lứa tuổi của Phương Mỹ Chi.

Trước đó, khi tham gia dẫn dắt chương trình Thiếu niên nói, Phương Mỹ Chi được nhận xét trang điểm đậm, già dặn so với độ tuổi. Phóng viên Zing liên hệ, phía nữ ca sĩ từ chối trả lời vấn đề này. Ngoài ra, giọng ca Quê em mùa nước lũ cũng có một số lần gây tranh cãi về phong cách thời trang. Đôi lần cô mặc quần ngắn, áo hai dây hay crop top, khán giả nhận xét phong cách đó khá sexy so với một học sinh như Phương Mỹ Chi.

