Phụ nữ sở hữu 3 bộ phận này 'càng to càng khỏe' chứng tỏ khả năng tình dục tốt, tuổi thọ cao

Khung xương chậu lớn

Một nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) công bố vào năm 2010 cho hay những người phụ nữ có vòng ba lớn thường có khả năng sinh con khỏe mạnh.

Các nhà khoa học lý giải rằng, trong cơ thể của những người phụ nữ có mông đầy đặn thường tích lũy hàm lượng chất béo Omega-3 cao.

Chất này có tác dụng nuôi dưỡng bộ não của thai nhi, đặc biệt là trong tháng thứ 3 của thai kỳ. Loại chất này khi có nhiều trong sữa mẹ cũng sẽ kích thích sự phát triển trí não của trẻ.

Ngoài ra, phụ nữ có vòng ba lớn thường có khung xương chậu to nhờ đó việc sinh nở cũng dễ dàng hơn so với người phụ nữ có khung xương chậu lớn.

Đùi to

Chúng ta biết đùi là bộ phận đảm nhận việc nâng đỡ toàn cơ thể cũng như cột sống. Một cặp đùi săn chắc giúp trụ vững xương sống và giảm bớt sức nặng cho hai khớp gối và chân.

Thêm vào đó, đùi to hơn cũng đồng nghĩa với việc đường kính và mật độ của xương lớn hơn, xương chắc khỏe hơn làm giảm nguy cơ loãng xương hay thậm chí gãy xương khi về già.

Nếu phần cơ đùi không to khỏe, bạn dễ có nguy cơ còng lưng, chùng gối gây hại đến cột sống và ảnh hưởng đến vóc dáng.

Bạn nên chăm tập luyện thể thao, nhất là chạy bộ, tăng cường thêm các bài tập đùi, mông để cặp đùi khỏe khắn hơn.

Mông nảy nở

Mông là bộ phận quan trọng tạo nên đường cong của phụ nữ, một nghiên cứu cho thấy phụ nữ có mông lớn có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 148 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 26. Kết quả cho thấy phụ nữ có vòng mông to khả năng tình dục cao hơn và thường xuyên hơn.

Ngoài ra phụ nữ có mông to còn có lợi thế về sức khỏe và tuổi thọ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ có vòng mông càng lớn càng ít mắc bệnh, đặc biệt những bệnh như tiểu đường, nhồi máu cơ tim hay các bệnh tim mạch khác.

Nói chung, phụ nữ mông to có rất nhiều chất béo chất lượng cao để cơ thể tiêu thụ. Axit béo cao là một bảo đảm mạnh mẽ cho cuộc sống của phụ nữ có mông to. Vì vậy, phụ nữ có mông to sẽ sống lâu hơn.

