Phú Lê khai lý do sai đàn em đánh đập 2 phụ nữ

Ngày 6/8, lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội bắt Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai. Việc bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của Đào Chi Lê. Chiều 8/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệu tập thêm 16 người khác để làm rõ hành vi liên quan đến vụ đánh đập mẹ và dì của Đào Chi Lê. Sau khi sàng lọc, cơ quan điều tra tạm giữ 2 nghi phạm trong số này. Ngoài vụ án cố ý gây thương tích, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra thêm hành vi Gây rối trật tự công cộng đối với Lê Văn Phú.