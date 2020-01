Phóng viên Thái Lan: 'Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng vào tứ kết'

Giống như Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng dành sự quan tâm lớn tới thành tích hai đại diện Đông Nam Á ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Có mặt tại sân Chang Arena vào tối 13/1, ngoài đội ngũ hùng hậu của truyền thông Việt Nam còn có một số phóng viên Thái Lan tới tác nghiệp.

Chia sẻ với trang Soha, phóng viên Sasaharat Banthichat đến từ tờ Supersub Thailand đánh giá: "Nhìn chung về lối chơi, tôi thấy U23 Việt Nam chơi không quá tệ, tuy nhiên U23 Jordan cũng không phải đối thủ dễ ăn với những gì họ đã thể hiện. Điều này khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, dù rõ ràng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn".

Phóng viên người Thái cũng chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam trước Jordan khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo không thể có được 3 điểm như kỳ vọng.

"Hôm nay cầu thủ Việt Nam khiến tôi ấn tượng nhất là tiền đạo mang áo số 9 (Hà Đức Chinh). Cậu ấy vào sân thay người và chơi khá năng nổ. Chỉ có điều hàng tiền vệ và hai cánh của U23 Việt Nam không thể hỗ trợ tấn công tốt.

Không có nhiều đường chuyền đột biến được tạo ra, thậm chí đôi khi hậu vệ cánh tỏ ra đuối sức và không dâng lên hỗ trợ tấn công kịp khiến tiền đạo phải tự xoay xở rồi sút xa. Ngay cả khi có cơ hội, những đường tạt từ hai biên cũng không gây được nguy hiểm. Tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Tất nhiên cũng phải công bằng khi U23 Jordan có lối chơi khá khó chịu. Họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt và vẫn biết cách khiến hàng thủ U23 Việt Nam phải lúng túng".

U23 Việt Nam mất quyền tự quyết ở giải châu Á sau trận hòa U23 Jordan

Nhận định về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo, phóng viên Sasaharat Banthichat dự đoán đội bóng áo đỏ sẽ có mặt ở bán kết. "U23 Việt Nam hiện có 2 điểm, nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ thắng được U23 Triều Tiên. Cộng với may mắn đến từ kết quả ở trận đấu còn lại, một vé vào vòng trong sẽ dành cho các bạn. Với U23 Thái Lan, trận gặp U23 Iraq sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng vào tứ kết. Hi vọng là như vậy".

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Trước khi trận đấu diễn ra, UAE đã thắng Triều Tiên nên chúng ta buộc phải thắng ở trận đấu này. Các cầu thủ căng thẳng và gặp nhiều khó khăn, chung cuộc chúng tôi chỉ giành được 1 điểm nhưng tôi vẫn cảm ơn các học trò đã thi đấu hết mình. Ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã phải chịu nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên chúng tôi cũng có cho riêng mình những cơ hội.

U23 UAE và U23 Jordan đang nắm lợi thế theo thể thức thi đấu của AFC. AFC đặt ra luật lệ là tính đối đầu giữa các đội trước và chúng ta phải theo luật đó. Tuy nhiên U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức và giành được kết quả tốt nhất có thể.

Chúng ta có một vài cơ hội tốt. Chúng ta đã giữ sạch lưới nhưng tiếc rằng chúng ta cũng chưa thể ghi bàn. Điều chúng ta mong chờ ở trận đấu cuối cùng sẽ là những bàn thắng và một kết quả tốt nhất.

Trong đội hình U23 Việt Nam có một số cầu thủ vẫn còn ít kinh nghiệm, sang hiệp hai, một số cầu thủ đã bị xuống sức và không thể thi đấu với khả năng tốt nhất. Từ khoảng phút 60 trở đi, khi đối thủ thấm mệt, chúng tôi mới bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Hồ Tấn Tài đã được sử dụng để gia tăng khả năng tấn công bên hành lang cánh. Ngoài ra sơ đồ chiến thuật cũng có sự thay đổi khi U23 Việt Nam chuyển sang 3-5-2.

Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam cần một chiến thắng trước U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả từ trận U23 UAE vs U23 Jordan. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực hết sức có thể".