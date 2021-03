Phóng sự điều tra độc quyền: Một câu lạc bộ mang màu sắc ‘ma mị’ giữa thủ đô

Hơn 100 nghìn học viên đã theo học tại CLB Tình Người Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Việt - Phó Chủ tịch CLB Tình Người trong buổi làm việc với Báo Đại Đoàn kết. CLB Tình Người hoạt động trong doanh nghiệp và đang là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng. Đây là công ty tư nhân, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại thành lập CLB đứng ra nhận tiền từ thiện của hàng trăm nghìn người. Việc doanh nghiệp làm từ thiện là việc làm nhân văn, cần khuyến khích nhưng ai thu, ai chi, ai giám sát…để đảm bảo số tiền đó được tiêu đủ, tiêu đúng? CLB Tình Người thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng có mã số thuế: 0108825253, Đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Bình. Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng hoạt động từ tháng 7/2019. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động thư viện và lưu trữ; Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc; Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác (cụ thể: Dịch vụ tư vấn tâm lý cho thanh thiếu niên; Các dịch vụ tư vấn chi tiêu gia đình; Dịch vụ tư vấn các vấn đề tâm lý tình cảm, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình (không bao gồm tư vấn pháp luật và dịch vụ môi giới hôn nhân); Dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người độc thân); Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu…. Theo ông Trần Ngọc Việt, công ty này là của một số anh chị em lập ra để phục vụ hoạt động của CLB Tình Người. Trước đó, CLB Tình Người thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội. Năm 2019, CLB rời khỏi Hội Chữ thập đỏ Hà Nội về hoạt động trong Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng. Lý do rời Hội Chữ thập đỏ Hà Nội có người thì nói do Hội Chữ thập đỏ Hà Nội o ép, nhưng theo ông Việt thì là để tạo điều kiện cho các học viên ở khắp mọi miền không phải bay về Hà Nội sinh hoạt (?). Khi trả lời câu hỏi làm thế nào để chứng minh tính minh bạch trong công tác tài chính thì cả bà Phạm Thị Bình và ông Trần Ngọc Việt đều cho rằng: “CLB chỉ phải thông tin với các thành viên chứ các học viên có phải đóng gì đâu…Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, doanh nghiệp sẽ chỉ báo cáo cơ quan chức năng khi cơ quan chức năng yêu cầu”. Tuy nhiên ông Mai Văn Quý, thành viên CLB, thì xác nhận Ban Công tác xã hội của công ty có phiếu thu cho những người gửi tiền vào và được dán công khai tại công ty, được báo cáo thu chi công khai hàng tháng nên không lo thất thoát. Câu hỏi đặt ra, đã có hàng trăm nghìn người gửi tiền vào công ty với số tiền chắc chắn là vô cùng lớn nhưng ai giám sát khi những khoản tiền này không nằm trên hệ thống ngân hàng, không nằm trong hệ thống doanh thu của doanh nghiệp? Ai dám chắc các khoản tiền này được sử dụng đúng mục đích?