Phó Trưởng phòng Tham mưu CA Hải Dương lao xuống hố nước sâu, cứu 2 cháu bé đang chìm dần

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, gia đình hai cháu nhỏ ở phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Hải Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương.

Hai cháu bé đuối nước được cứu là Bùi Nguyên K. (6 tuổi) và Nguyễn Vũ Tuấn A .(13 tuổi, đều ở khu dân cư Lê Thanh Nghị). Chiều hôm đó, các cháu ra khu vực này chơi, không may cháu K. rơi xuống hố nước, thấy vậy cháu T. A. xuống cứu và cả hai đều gặp nạn. Hố nước này sâu khoảng 1,5 - 2 m.

Hiện nay, sức khỏe K. bình thường còn A. bị tổn thương phổi nên đang được điều trị tại bệnh viện.

"Chúng tôi là Vũ Thị Chúc, mẹ cháu Nguyễn Vũ Tuấn A. (SN 2009) và Nguyễn Thị Phượng, mẹ cháu Bùi Nguyên K. (SN 2016, đều ở Khu Dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Vào 17h ngày 24/4, cháu K. ngã xuống hồ bơi Lê Thanh Nghị, được cháu Tuấn A. xuống cứu, nhưng do hồ đang xây dựng lên bị lún, cả hai cháu bị cuốn theo…

Ngay lúc đó, anh Bình đã chạy rất nhanh, nhảy xuống cứu cả hai cháu lên bờ. Sau đó, anh sơ cứu cho các cháu và đưa các cháu về nhà an toàn. Vậy gia đình chúng tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Hoàng Hữu Bình đã cứu giúp hai cháu khi bị ngã nước (đuối nước).

Được biết anh Bình đang công tác tại Công an tỉnh Hải Dương. Một lần nữa gia đình chúng tôi rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh, đã giúp các cháu thoát khỏi hố tử thần về đoàn tụ với gia đình bình an và mạnh khỏe, cảm ơn anh nhiều!", trích nội dung bức thư gia đình các cháu bé đuối nước gửi tới Công an tỉnh Hải Dương.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình cho biết: “Lúc 2 cháu gặp nạn, tôi vừa đi công tác về. Hôm đó là Chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn tham gia đoàn công tác đột xuất của Công an tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại Công an các huyện, thị xã, thành phố. Chiều hôm đó nếu đúng lịch sau khi kiểm tra, tôi phải tham gia cuộc họp ở đơn vị nhưng lại hoãn.

Khu vực này tôi chưa bao giờ đi dạo qua nhưng hôm đó lại đến. Rất may, các cháu không bị nguy hại đến tính mạng”.

Anh Bình kể lại với PV báo Thanh niên, khi anh đến khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thì thấy có 2 cháu nhỏ đang tri hô: "Chết đuối! Chết đuối!". Ngay lập tức, thiếu tá Bình lao ngay đến khu vực 2 cháu đang đứng.

"Đến nơi, tôi thấy ở dưới vũng nước sâu có 2 cháu nhỏ đang chìm dần. Đó là vũng nước do đơn vị thi công đào, to như cái ao và sâu khoảng 2 m. Tôi lao xuống nước, đưa 2 cháu lên bờ. Cháu lớn hơn khi lên bờ liên tục ho, ợ nước ra ngoài và tỉnh dần. Cháu nhỏ thì hơi mất ý thức nên tôi phải sơ cứu. Một lúc sau thì các cháu tỉnh", anh Bình nhớ lại.

Khu vực các cháu K và T.A gặp nạn (ảnh chụp khi khu vực đã được công ty thi công san lấp cát ngay sau khi các cháu gặp nạn). Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty thi công đã cho lắp nắp hố ga, chăng dây cảnh báo, bảng biển hướng dẫn tại các khu vực nguy hiểm thuộc khu vực đang thi công - việc mà công ty này lẽ ra cần phải làm ngay từ ngày đầu triển khai thi công hệ thống cống thoát nước.

