Phó Thủ tướng: 'Việt Nam thắng trận đầu chống Covid-19'

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác chống dịch Covid-19, với 700 điểm cầu cả nước, Phó Thủ tướng Đam nhấn mạnh, "với tất cả sự khiêm tốn và cầu thị", ông đánh giá Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Đến sáng nay, người cuối cùng trong số 16 ca nhiễm virus corona khỏi bệnh hoàn toàn. Việt Nam 13 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, tổ chức giám sát và cách ly kịp thời những người trong diện nghi nhiễm, tránh bệnh lây lan ra cộng đồng. Việt Nam đã xử lý tốt đối với người về/đến từ Trung Quốc, giờ đây tiếp tục là Hàn Quốc và còn thêm các nước khác.

Để đạt được kết quả này, Việt Nam đã chủ động thực hiện công việc phòng chống dịch cần thiết từ rất sớm, vào giữa tháng 12 năm ngoái. Ông Đam bày tỏ trân trọng nỗ lực của tất cả những người tham gia chống dịch, những người năm nay hoàn toàn không có Tết. Phó thủ tướng chia sẻ ông còn không nhớ ngày dương lịch, chỉ nhớ các mốc trong chống dịch theo ngày âm lịch, chẳng hạn lúc giao thừa là thời điểm bắt đầu khai báo y tế. Lúc đó Việt Nam cũng là nước đầu tiên thực hiện cách ly người nghi nhiễm, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam chống dịch với 5 phương châm: ngăn chặn triệt để; phát hiện sớm nhất; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn; dập tắt triệt để. Chống dịch trong thời đại thông tin là dùng thông tin để minh bạch, tuyên truyền dịch bệnh, tạo điều kiện mỗi người dân đều tham gia chống dịch.

Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện 4 kịch bản ứng phó dịch. Trong đó cấp độ thứ tư của dịch là có 1.000 ca nhiễm và thậm chí cấp độ cao hơn. "Luôn luôn lường trước tình huống xấu hơn để tình hình không xấu đi. Tính đến tình huống xấu nhất để tình huống đó không xảy ra", Phó Thủ tướng nói.

Ông Đam cũng đề cao vai trò của quân đội trong chống dịch Covid-19, miêu tả đây là "cuộc diễn tập cho các tình huống ứng phó dịch bệnh nói riêng và an ninh phi truyền thống nói chung". Đây cũng là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam ra quân toàn quốc tham gia chống dịch.

"Chúng ta đã thắng trong trận đầu chống dịch nhưng chưa thắng cả cuộc chiến, mà bước sang giai đoạn mới khi xuất hiện các diễn biến mới về dịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy", ông Đam nói.

Bước sang giai đoạn ứng phó mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần thực hiện tốt 5 phương châm nói trên, cảnh báo không được lơi lỏng cảnh giác với dịch bệnh, cũng không lo lắng thái quá. Trong số các vấn đề cần thực hiện thời gian tới, cách ly được nhấn mạnh.

Theo ông Đam, công tác cách ly người nghi nhiễm sẽ dẫn đến những bất tiện, tuy nhiên vẫn cần phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm virus trong khu cách ly, nội bộ. Ông đề nghị các tỉnh tổ chức cách ly tập trung phải có những phản ứng nhanh. Trường hợp Vĩnh Phúc là một bài học, nhờ kiên quyết cách ly kịp thời nên đã ngăn chặn nguy cơ lây lan. Ông Đam cũng hoan nghênh việc xử lý nhanh chóng dứt khoát, đúng nguyên tắc của Đà Nẵng và TP HCM trong việc cách ly người đến từ ổ dịch Daegu. Công tác cách ly tới đây sẽ có sự tham gia nhiều hơn của quân y, quốc phòng, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới.

"Không vì sức ép nào mà từ bỏ các nguyên tắc chống dịch", Phó thủ tướng nói. "Chúng ta cần mềm dẻo nhưng rất kiên quyết".

Ông Đam cũng lưu ý đồng thời với cảnh giác chống dịch, thì cũng phải đưa cuộc sống và sản xuất kinh doanh sớm trở lại bình thường. "Chúng ta tính toán phương án đi học an toàn, du lịch an toàn. Để trẻ em tới trường vẫn cần phải có sự an toàn, yên lòng và an tâm", ông nói.

Hiện dịch Covid-19 chưa có thuốc đặc trị, vaccine phải ít nhất một năm nữa mới có. Do đó Phó Thủ tướng cho rằng người dân hiểu rõ cơ chế lây lan, phòng chống và điều trị sẽ không lo lắng thái quá và cũng không chủ quan.

Tác giả: Lê Nga

Nguồn tin: Báo VnExpress