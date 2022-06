Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hồng Ky được phong hàm Thiếu tướng

Công an TP Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky (SN 1969, quê quán huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã có 36 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong lĩnh vực, cương vị công tác nào, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng luôn giữ bản lĩnh, tác phong của người lãnh đạo, chỉ huy có kinh nghiệm, đoàn kết và quy tụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác đặt ra.

Tháng 5/2020, ông Nguyễn Hồng Ky được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Công an TP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky hứa sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ công tác, phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Công an Thủ đô anh hùng;

Đồng thời, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống khiêm tốn, giản dị và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó…

