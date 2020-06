Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Đỗ Triệu Phong. Ảnh: CTV

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Theo thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại tá Đỗ Triệu Phong và mong muốn trong vai trò và nhiệm vụ mới, đại tá Phong sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

