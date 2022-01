Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thăm, chúc Tết ngành Điện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An

Đến thăm Công ty Điện lực Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa gửi lời chúc cán bộ, công nhân viên ngành điện Nghệ An đón Xuân Nhâm Dần 2022 an lành, hạnh phúc. Thông tin về những kết quả nổi bật tỉnh nhà đạt được trong năm qua về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt là kết quả trong thu hút đầu tư với các dự án lớn có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định vai trò và đóng góp của ngành Điện trong thành quả chung tỉnh nhà đạt được, nhất là đối với lĩnh vực thu hút đầu tư vào các khu, cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc tặng quà chúc mừng Công ty điện lực Nghệ An

Bước sang năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt việc cung ứng và đảm bảo nguồn điện cho đời sống sinh hoạt của người dân cũng như cung ứng năng lượng tốt cho các nhà đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, hạ tầng về điện là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, bởi vậy mong muốn Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện tốt việc cung ứng điện trong các khu kinh tế, khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chúc Tết Truyền tải điện Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà cho Truyền tải điện Nghệ An

Ông Lê Trọng Thái – Giám đốc Truyền tải điện Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời cho biết đã triển khai các phương án đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ người dân trong dịp Tết

Đến thăm cán bộ, công nhân viên Truyền tải điện Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Công ty truyền tải điện Nghệ An đối với kết quả phát triển của tỉnh; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, công nhân viên cùng gia đình, đặc biệt là những cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp vận hành đường dây và trạm biến áp phải trực đảm bảo điện trong dịp Tết một năm mới sức khỏe, thành công, gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, là năm tăng tốc để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực hết mình, quyết tâm để thực hiện. Đồng chí mong muốn Truyền tải điện Nghệ An cố gắng, nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, riêng trong dịp tết Nguyên đán cần đảm bảo nguồn điện, không để xảy ra sự cố để người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

