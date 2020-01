Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ đã nghe Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết cổ truyền Canh Tý.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2019, nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu, trong năm 2020, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung làm tốt công tác SSCĐ, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; Chủ động phối hợp với các lực lượng, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng; huy động, sử dụng lực lượng đúng nguyên tắc; Không ngừng xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân đối với quân đội; tổ chức cho các lực lượng vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tiếp đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã báo cáo nhanh với Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ về một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh năm 2019.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kết hợp đồng bộ với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý báo cáo nhanh với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định với Phó Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 51 của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm qua; Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào ổn định an ninh trật tự, đặc biệt là ở khu vực biên giới, địa bàn đặc thù.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động đối ngoại, giúp đỡ nhân dân các dân tộc vùng biên giới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; Kịp thời quan tâm, động viên các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực Tết, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, cùng nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, tiết kiệm.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác thăm và làm việc với Công an tỉnh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch yêu câu Công an Nghệ An cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca - Trần Dũng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An