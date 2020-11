Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc – Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; Đặng Quốc Khánh - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Ngọc Thưởng -Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Đình Đàn - Nguyên UVBCH TW Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh quân khu IV; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể TW.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An đến dự lễ kỷ niệm.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An đã cùng thầy cô giáo và học sinh nhà trường dâng hoa, báo công trước tượng đài nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An cùng thầy, cô và học sinh nhà trường dâng hoa, báo công trước tượng đài nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Lá cờ đầu của ngành Giáo dục Nghệ An

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiền thân từ hai trường Quốc học Vinh và Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng. Quốc học Vinh được thành lập ngày 01/09/1920. Năm 1943, trường đổi tên là Quốc học Nguyễn Công Trứ. Năm 1947, Trường Quốc học Huế tách ra một bộ phận đặt tên là Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng. Năm 1950, thực hiện chủ trương cải cách giáo dục của Đảng và Nhà nước, Ủy ban hành chính Liên khu IV đã quyết định sáp nhập Trường Quốc học Nguyễn Công Trứ và Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, lấy tên là trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng. Từ năm 1962, do sự nghiệp giáo dục phát triển, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều trường cấp 3 được thành lập, trường được đổi tên là Trường phổ thông cấp 3 Vinh. Đến 1976, trường đổi tên là Phổ thông cấp 3 Vinh I. Năm 1981, thể theo nguyện vọng của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh và nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đã quyết định đổi lại là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho đến ngày nay.

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Quốc học Vinh vườn đời đẹp những mùa hoa".

Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn là ngôi trường có bề dày truyền thống đáng tự hào. Nhà trường đã đào tạo gần 6 vạn học sinh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng thành từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của Ban, Bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các nhà khoa học - kỹ thuật, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhiều doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi… Trong số đó, có không ít người đã hy sinh xương máu, tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thầy Cao Thanh Bảo – Bí Thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đọc diễn văn kỷ niệm.

Ngày nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, dẫn đầu khối các trường THPT không chuyên của tỉnh Nghệ An, là địa chỉ tin cậy của học sinh thành phố Vinh và các huyện thị trong tỉnh.

Quy mô đào tạo hiện nay của trường gồm 43 lớp với hơn 1.900 học sinh. Đội ngũ cán bộ với hơn 100 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó có 01 tiến sĩ, 65 thạc sĩ, 69 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều thầy cô là cốt cán chuyên môn của ngành. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường ngày càng tăng lên. Hàng năm có trên 90% học sinh xếp loại học lực khá và giỏi. Trường luôn đứng trong top đầu các trường THPT có kết quả thi học sinh giỏi cao nhất toàn tỉnh. Tỷ lệ đậu đại học luôn đạt trên 95%. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia về văn hóa, KHKT, TDTT,...

Năm học 2018 – 2019, trường có 3 em đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm học 2019 – 2020, có 1 em đạt giải nhất kì thi Olympic Vật lí, giành học bổng toàn phần tại Liên bang Nga; 3 dự án đạt giải quốc gia và 14 dự án đạt giải cấp tỉnh cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; 5 dự án đạt giải cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Nghệ An.

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 nhà trường có 10 học sinh đạt trên 28 điểm, 55 học sinh đạt trên 27 điểm. Có 3 điểm 10 các môn Hóa học, Sinh học, tiếng Anh. Có 3 học sinh nằm trong top 100 thí sinh có điểm thi theo các tổ hợp khối tuyển sinh Đại học cao nhất cả nước: Lưu Quốc Lâm 12A1 đạt 28,85 khối A0 (thứ 80 cả nước, thứ 4 tỉnh Nghệ An); Phạm Thảo Trà 12D1 đạt 28,25 khối D1 (thứ 42 cả nước, thứ 6 tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thủy Quỳnh 12D1 đạt 28,05 khối D1 (thứ 72 cả nước, thứ 9 tỉnh Nghệ An), môn Toán có điểm bình quân 8,51 cao nhất toàn tỉnh,…

Với những thành tích đã đạt được, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000); nhiều bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An và đặc biệt là trường THPT đầu tiên của Nghệ An được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” (năm 2010). Ghi nhận cho những nỗ lực liên tục của thầy trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngày 23/04/2020, Chủ tịch nước đã kí quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường. Đây là thành tích cao nhất của trường trong nhiều năm qua.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCH Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường.

Tại buổi lễ đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCH Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho tập thể Nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Bằng khen cho tập thể Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập; Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW tặng nhà trường 1 phòng học thông minh trị giá 500 triệu đồng.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW trao tặng nhà trường 1 phòng học thông minh.

Phát triển Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng lên tầm cao mới, hội nhập quốc tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Thành quả của chặng đường 100 năm xây dựng và trưởng thành của Quốc học Vinh - Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là rất tự hào và đáng trân trọng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp tục phát huy truyền thống tròn một thế kỷ phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đưa nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, khẳng định tầm vóc và vị thế của một đơn vị Anh hùng có bề dày truyền thống, phù hợp với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và vươn tầm hội nhập quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào, các cuộc vận động, chủ trương lớn của Nhà nước, của ngành, của tỉnh đã phát động.

Bên cạnh đó, nhà trường phải lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; Tập trung xây dựng chiến lược phát triển nhà trường mang tầm hội nhập với các trường tiên tiến trong khu vực ASEAN. Trước mắt phải xứng đáng là đơn vị đầu tàu, đơn vị tiên phong đi đầu trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và xây dựng thực hiện các mô hình dạy học tiên tiến của ngành Giáo dục Nghệ An, tiếp tục khẳng định vị thế của ngôi trường có truyền thống, có thương hiệu và bề dày thành tích hàng đầu của tỉnh và khu vực.

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị trường học, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; Chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, tạo bước đột phá về chất lượng mũi nhọn; Tập trung hơn nữa việc dạy và học Tiếng Anh, để tạo động lực cho giáo viên, học sinh thi đua học tập, đổi mới sáng tạo trong dạy và học Tiếng Anh của nhà trường theo hướng chuẩn quốc tế.

Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tận tâm, tận lực, tận tụy, đáp ứng yêu cầu của nhà trường, của ngành giáo dục trong giai đoạn đổi mới; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế.

Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường dự lễ kỷ niệm.

Tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan sạch - đẹp, chú trọng thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông để rèn luyện 5 phẩm chất và 10 năng lực cho học sinh; trong đó chú ý giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh.

Với các em học sinh tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện. Xác lập nhiệm vụ học tập: Học để biết, học để làm người và chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất để mai này tự lập thân, lập nghiệp, dám dấn thân và chấp nhận thử thách, để phục vụ cho quê hương và đất nước, xứng đáng với niềm tin của gia đình, nhà trường và xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Vinh có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, giữ vững truyền thống và mãi mãi là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục trên thành phố Đỏ của quê hương Xô viết Anh hùng.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời tri ân và chúc mừng tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khoẻ, chúc các thầy, các cô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng bức trướng nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao tặng bức trướng với dòng chữ: "Phát huy truyền thống vẻ vang - Đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt - học tốt".

Học sinh tặng hoa tri ân các thầy hiệu trưởng, các nhà giáo ưu tú của nhà trường.

