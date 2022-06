Phẫu thuật nội soi vá màng nhĩ tại Bệnh viện Quốc tế Vinh

Thực hiện thính lực đồ nhận được kết quả nghe kém dẫn truyền mức độ nhẹ tai trái. Bác sĩ đã cho chỉ định vá nhĩ bằng nội soi tai trái. Người bệnh được phẫu thuật bằng phương pháp underlay nội soi có tạo vạt, sử dụng mảnh ghép là cân cơ thái dương. Sau phẫu thuật, lỗ thủng màng nhĩ được đóng kín hoàn toàn. Thính lực của người bệnh sẽ được đánh giá lại sau phẫu thuật 3 tháng.

Màng nhĩ là cấu trúc nằm ngăn cách giữa ống tai ngoài và tai giữa, gồm ba lớp: Lớp biểu bì ngoài cùng, lớp sợi ở giữa và trong cùng là lớp niêm mạc. Chức năng quan trọng của màng nhĩ cùng với chuỗi xương con là dẫn truyền âm thanh đến tai trong.

Khi màng nhĩ bị thủng, chức năng này tạm thời bị gián đoạn dẫn đến nghe kém dẫn truyền cũng như tăng nguy cơ nhiễm trùng tai giữa và tai trong.

Nguyên nhân thủng màng nhĩ rất đa dạng nhưng thường gặp nhất là do viêm tai giữa (cấp hoặc mạn tính) và do chấn thương (do ngoáy tai, bị tát…)

Phẫu thuật vá màng nhĩ nhằm mục đích tái tạo cấu trúc giải phẫu cũng như phục hồi chức năng dẫn truyền âm thanh.

Hiện nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, có nhiều phương pháp phẫu thuật vá màng nhĩ được sử dụng trong đó vá nhĩ bằng nội soi có nhiều ưu điểm khác biệt:

- Hình ảnh qua nội soi được phóng đại nhiều lần lên màn hình giúp quan sát chi tiết các cấu trúc giải phẫu cũng như thao tác chính xác hơn, giảm nguy cơ biến chứng do phẫu thuật.

- Tính thẩm mỹ cao, ít xâm lấn, không để lại sẹo xấu trên người bệnh.

- Ít đau và thời gian hồi phục nhanh hơn so với mổ mở.

Như vậy vá nhĩ bằng nội soi cho thấy những ưu điểm của nó ở cả mặt cấu trúc, chức năng và thẩm mỹ, Đây là phương pháp được áp dụng thường quy tại khoa Tai Mũi Họng.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn