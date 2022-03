Phát hiện thi thể phân hủy trong trạng thái treo cổ trên cây

Chiều 14/3, Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang truy tìm và xác định tung tích nam thanh niên tử vong trong rừng với tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h ngày 12/3, người dân phát hiện một nam thanh niên chết trong tình trạng treo cổ, tại khu vực đồi rừng, thuộc khu vực Tiểu khu 281 (xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm này, tử thi đang phân hủy nặng.

Về đặc điểm nhận dạng, nạn nhân cao 1,56m, khoảng 20-30 tuổi, trên người mặc áo thun màu xanh da trời có cổ bẻ loại ngắn tay, tay áo có chữ "DISTRI BUJION"; quần vải màu đen, có hai túi hai bên, hai túi phía sau; bên trong mặc quần đùi màu đen, không đi dép; kiểu tóc cắt ngắn, xoăn.

Tử thi bị treo bởi dây nịt dù màu xanh, khoá kim loại màu trắng dập nổi hình ngôi sao.

Theo Công an huyện Ea Súp, quá trình điều tra, chưa thể xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân. Vì vậy, cơ quan công an đề nghị ai biết bất cứ thông tin gì về nạn nhân hoặc cái chết của nạn nhân, xin hãy cung cấp về trực ban Công an huyện Ea Súp, điện thoại 02623.688136. Đồng thời, đề nghị người dân nhận được thông báo này, hãy chia sẻ rộng khắp để thông tin đến được với gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xứ Thanh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ