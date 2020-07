Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà hoang

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 19/7, một người đàn ông đi vào một căn nhà hoang cạnh QL1A thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang để đi vệ sinh.

Tại đây, người này tá hỏa phát hiện 1 thi thể nam giới khoảng hơn 50 tuổi ở trần, mặc quần đùi dưới nền gạch đang trong giai đoạn phân hủy. Được biết, căn nhà này không có người ở đã nhiều năm nay. Trước đây chủ căn nhà này đã sang lại cho một người khác nhưng không thấy ai đến ở.

Nhận được tin báo, Công an xã Long An và Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn