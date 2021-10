Phát hiện 6 thi thể mất tích trong mưa lũ tại miền Trung

Vào khoảng 6h30 sáng 26/10, tại sông Bàn Thạch, đoạn qua phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Nguyễn Đình Điển (58 tuổi), trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, người bị nước cuốn trôi mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại cầu Ông Hiền trên Quốc lộ 1A, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, người dân phát hiện một thi thể được cho là bị nước lũ cuốn trôi trước đó.

Còn tại cầu Ông Hiền trên Quốc lộ 1A, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, người dân cũng phát hiện thi thể ông Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi) trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Trước đó, tối 23/10, trên đường đi làm về, ông Dương đi qua khu vực ngã tư Kỳ Lý, xã Tam Đàn gặp đoạn nước bị ngập nên gọi điện về nhà nhờ người ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đến nơi, người thân chỉ thấy chiếc xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Cũng trong sáng 26/10, ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện 3 thi thể trôi dạt vào vùng biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kết quả xác minh, 3 nạn nhân đều ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, chiều 24/10, các nạn nhân bơi thuyền thúng ra vùng cửa sông Trà Bồng, thuộc thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, để cứu hộ một tàu đánh cá bị dòng nước xiết cuốn trôi. Do nước chảy mạnh nên thuyền thúng của 3 người bị lật úp và bị trôi ra biển. Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa thi thể người xấu số vào bờ để người thân đưa về quê lo hậu sự.

Trong khi đó, tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi trong sáng 26/10, người dân đã phát hiện một thi thể. Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là thi thể của một người dân thôn 3, xã Trà vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp này mất tích vào rạng sáng ngày 24/10 do bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra xác định nhân thân người bị nạn./.

