Phát hiện 132 người dương tính với ma túy ở quán karaoke tại Kiên Giang

Vào khoảng 2h sáng nay - 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra quán karaoke MTV LUXURY tại số 9, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá do bà L.P.H. (SN 1989, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) làm chủ.

Công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke MTV LUXURY.

Tại thời điểm kiểm tra, tại tầng 3 và tầng 4 của quán karaoke, lực lượng công an đã phát hiện có 16 phòng được 138 người thuê để sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi công an vào, phát hiện nhiều thanh niên bật nhạc lớn, bay lắc điên cuồng.

Qua đó thu giữ 6 bịch cùng 1,5 viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Tổ chức xét nghiệm ma túy qua nước tiểu 138 người thì phát hiện có 132 người dương tính.

Công an đã cho test nhanh.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên đang tạm giữ 52 người để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua test nhanh, phát hiện có đến 132 người dương tính với ma túy.

Đồng thời xử phạt những người còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an tỉnh Kiên tạm giữ 52 người để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào ngày 9/3/2019, cũng tại quán karaoke này, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra và phát hiện 46 người dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt giam 7 người có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Clip ghi nhận vụ việc:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông