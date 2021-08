Phẫn nộ 4 kẻ cướp xe của chị lao công giữa đêm khuya

Bất lực nhìn tài sản quý giá nhất mất đi

Nạn nhân trong vụ cướp là chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê Thanh Hóa). Chị cho biết do hoàn cảnh khó khăn, khoảng 9 năm nay chị theo chồng ra Hà Nội kiếm sống. Nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, chị và chồng thuê một phòng trọ nhỏ nằm sâu trong ngõ Tân Mỹ (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 1,5 triệu đồng/tháng, gồm cả tiền điện nước.

Hằng ngày, chồng chị làm thợ xây, còn chị theo chồng đi phụ hồ. Khoảng 6 tháng gần đây, do ảnh hưởng của dịch, xây dựng không có việc nên chị xin vào làm lao công tại Tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội, với mức lương trung bình 6 triệu đồng/tháng. Chồng chị cũng phải chuyển qua làm bảo vệ công trình.

Khoảng 1 giờ 50 ngày 3.8, chị Trâm đang thu gom rác tại khu vực ngõ 223 Đại Mỗ (P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại, sau đó cướp đi chiếc xe Honda Wave, tài sản lớn nhất của gia đình chị. “Lúc đó 4 thanh niên phóng qua, hét lớn. Tôi nghĩ họ rỗi hơi nên định làm tiếp thì 1 xe máy quay lại chặn đầu, xe sau ập đến rồi 1 thanh niên cầm hung khí gí vào ngực tôi, quát lớn “đưa chìa khóa đây” và giật luôn chiếc chìa khóa xe. Sau đó, chúng lấy xe của tôi phóng đi, mặc tôi khóc lóc, van xin”, chị Trâm kể lại.

Theo chị Trâm, lúc đó đường vắng không một bóng người, chị chỉ biết van xin chứ không dám kháng cự. Sau khi bị cướp, chị đã chạy bộ 15 phút đến trụ sở công an để báo tin, rồi gọi chồng đến cùng đẩy xe rác tới điểm thu gom, hoàn thành ca trực.

Mong lấy lại được tài sản

“Tôi mua chiếc xe trả góp với giá 20,5 triệu đồng, mới trả hết thì xảy ra sự việc. Tôi tính ngày mai sẽ nghỉ làm vì vẫn còn sợ, nhưng chồng tôi động viên nói ngày mai sẽ đi làm cùng tôi, của mất đã mất rồi, nghỉ thì không có tiền chi tiêu. Tôi mong lực lượng chức năng sớm bắt được nhóm cướp để lấy lại xe máy, cũng để tôi yên tâm làm việc”, chị Trâm bày tỏ.

Bà Lại Thị Minh Lý, Tổ môi trường Đại Mỗ, cho biết chị Trâm là một công nhân rất có trách nhiệm và chịu khó. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Lý đến hiện trường nhằm giúp chị Trâm làm nốt phần việc còn lại để chị về nhà nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh, nhưng chị Trâm vẫn cố cùng chồng đẩy nốt 2 xe rác, hoàn thành ca làm.

“Hằng ngày, Trâm làm ca tối từ 22 giờ - 5 giờ sáng hôm sau. Chồng đi công trình nên khoảng 2 giờ hằng ngày Trâm lại phải tạt qua nhà xem con ngủ ngon không rồi mới lại đi làm tiếp. Vì thế chiếc xe máy rất quan trọng”, bà Lý nói.

Liên quan đến vụ việc, chiều 3.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm cho biết đang tổ chức truy xét nhóm thanh niên cướp tài sản của nữ lao công. Bên cạnh đó, Công an Q.Nam Từ Liêm cũng đang vận động đóng góp nhằm mua cho nữ lao công một chiếc xe máy khác để chị có phương tiện đi làm.

