Phá 2 chuyên án lớn, thu 83 bánh heroin

Hồi 4h ngày 22/6, tại khu vực bản Chua Ta C, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tổ công tác phối hợp do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh phối hợp Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lầu A Di (SN 1984) HKTT bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 78 bánh heroine (khối lượng khoảng 29,250kg) và nhiều vật chứng có liên quan.

Lầu A Di.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng giữa), Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra tang vật thu giữ.

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 21/6 tại Bản Pá Tong, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Điện Biên và Công an xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên (SN 1972), trú tại bản Đoàn Kết, xã Quài Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về hành vi: Mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ: 5 bánh heroine cùng nhiều vật chứng liên quan.

Phạm Văn Yên.

5 bánh heroine.

Phạm Văn Yên là đối tượng có tiền án về ma tuý nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 12h, 83 bánh heroine được Công an các huyện Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thu giữ thành công càng khẳng định những cố gắng, nỗ lực không ngừng để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Thu Trang, Trường Long

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân