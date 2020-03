Ông Trump chưa xét nghiệm dù tiếp xúc với nghị sĩ bị cách ly vì Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Phát biểu với phóng viên tại Điện Capitol (Quốc hội Mỹ) ngày 10/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông chưa làm xét nghiệm Covid-19 và nhấn mạnh thêm rằng ông không có lý do gì để xét nghiệm.

"Tôi nghĩ đó không phải chuyện gì to tát. Tôi thấy không có lý do gì để làm điều đó (xét nghiệm Covid-19). Tôi vẫn rất khỏe. Tôi cảm thấy rất tốt", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump.

Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho biết thêm, bác sĩ Nhà Trắng không khuyến nghị ông làm xét nghiệm. "Tôi đã trao đổi với bác sĩ Nhà Trắng, một người rất giỏi, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy thấy không có lý do gì để cần phải xét nghiệm. Không triệu chứng, không gì cả", ông Trump nói.

Nhà Trắng trước đó cũng xác nhận, Tổng thống Trump chưa làm xét nghiệm bởi vì ông không tiếp xúc gần với ai mắc Covid-19 và cũng không có các triệu chứng của bệnh.

Xác nhận trên được đưa ra sau khi ít nhất 2 nghị sĩ quốc hội Mỹ thông báo tự cách ly vì tiếp xúc gần với một đại biểu mắc Covid-19 tại hội nghị chính trị bảo thủ (CPAC) diễn ra cuối tháng trước ở Maryland - sự kiện có cả sự tham gia của Tổng thống Trump và Phó tổng thống Mike Pence. Hai nghị sĩ trên cũng tiếp xúc gần Tổng thống Trump những ngày gần đây. Trong đó, nghị sĩ Matt Gaetz nhận được thông báo cách ly khi đang ngồi cùng chuyên cơ với vị tổng thống 73 tuổi.

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại Mỹ với hơn 800 ca nhiễm và ít nhất 31 ca tử vong, trong đó, New York hiện trở thành điểm nóng bùng phát dịch với 173 ca mắc. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã lên kế hoạch điều động Vệ binh Quốc gia và khoanh vùng dịch bán kính 1,5km ở thị trấn New Rochelle, New York.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí