Ông Trần Đình Long không còn là tỷ phú USD

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, một lần nữa ghi nhận tài sản ròng giảm xuống dưới mức 1 tỷ USD. Ảnh: T.L.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - ông Trần Đình Long - tính đến ngày 9/11 đã thu hẹp xuống còn 958 triệu USD. Với kết quả này, ông Long đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD thế giới và rơi xuống vị trí thứ 2.454 người giàu nhất thế giới, giảm 1.503 bậc.

Rời danh sách tỷ phú USD

Như vậy, chỉ trong gần 8 tháng kể từ ngày 11/3 (thời điểm Forbes chốt số liệu tài sản dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái), tài sản của người đứng đầu Tập đoàn Hòa Phát đã bốc hơi hơn 2,2 tỷ USD, tương đương mức giảm ròng 70%.

Đây là lần thứ hai tài sản của ông Long giảm xuống dưới 1 tỷ USD. Chủ tịch Hòa Phát từng có thời gian ngắn (khoảng 9 tháng) ghi nhận khối tài sản ròng vượt mức 1 tỷ USD vào năm 2018 trước khi bị loại khỏi danh sách này.

Biến động tài sản của ông Long chủ yếu gắn liền với giá trị cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát trên thị trường chứng khoán. Giai đoạn 11/3-9/11, cổ phiếu này giảm từ 47.600 đồng/đơn vị xuống còn 13.000 đồng, tương đương mức giảm ròng khoảng 73%.

Trong phiên giao dịch 10/11, cổ phiếu của tập đoàn ngành thép tiếp tục giảm hơn 6% và lùi xuống mức 12.200 đồng/đơn vị.

Hiện ông Long vẫn là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát với hơn 1,51 tỷ cổ phiếu HPG nắm giữ, tương đương 26,08% vốn. Cùng với vợ - bà Vũ Thị Hiền - và người thân, ông Long hiện liên quan tới khoảng 2,03 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương gần 35% vốn nhà sản xuất thép này.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HPG từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Việc giá cổ phiếu liên tục lao dốc đã khiến vốn hóa Hòa Phát giảm hàng tỷ USD từ đầu năm.

Cụ thể, đầu năm nay, vốn hóa nhà sản xuất thép này vẫn đạt khoảng 204.200 tỷ đồng, thuộc top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE. Sau những đợt giảm giá liên tục, vốn hóa HPG chỉ còn khoảng 76.500 tỷ đồng, tương đương mức giảm ròng gần 128.000 tỷ đồng (xấp xỉ 5,1 tỷ USD theo tỷ giá quy đổi).

Biến động này cũng khiến vốn hóa của HPG rơi khỏi top 10 cổ phiếu lớn nhất HoSE.

Trên thực tế, vị lãnh đạo từng đưa ra cảnh báo về diễn biến tiêu cực ngành thép trong những quý cuối năm.

Cũng theo lý giải kết quả kinh doanh quý III, Hòa Phát cho biết nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp 3 lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh khiến doanh thu tập đoàn chỉ đạt 34.400 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 1.786 tỷ đồng, lần đầu tiên ghi nhận tình trạng thua lỗ kể từ quý IV/2008.

Các tỷ phú Việt Nam mất 9,2 tỷ USD

Ngoài ông Long, nhóm 7 tỷ phú Việt Nam từng được Forbes công bố hồi đầu năm gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Tổng giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Theo cập nhật mới nhất, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam khi nắm trong tay 3,9 tỷ USD tài sản ròng. Tuy nhiên, so với ngày 11/3, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã giảm 2,3 tỷ USD. Thứ hạng của ông trên thế giới cũng giảm từ vị trí 411 xuống 695, mất 284 bậc.

Trong 7 tỷ phú USD của Việt Nam, ông Bùi Thành Nhơn là doanh nhân mới nhất xuất hiện trong danh sách năm nay. Tài sản của ông Nhơn giai đoạn 11/3-9/11 đã giảm từ 2,9 tỷ USD xuống 1,1 tỷ USD, giảm ròng 1,8 tỷ USD.

Từ ngày 3-9/11, cổ phiếu NVL của Novaland đã có 5 phiên giảm sàn liên tiếp, ảnh hưởng đến tài sản của vị tỷ phú này. Nếu tiếp tục diễn biến theo chiều giá xuống, không loại trừ khả năng ông Nhơn cũng sẽ rơi khỏi danh sách tỷ phú USD thời gian tới.

Ngoài ra, quy mô tài sản của các tỷ phú USD khác tại Việt Nam cũng giảm mạnh thời gian qua. Như tài sản ròng bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ 3,1 tỷ USD xuống 2 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh giảm từ 2,3 tỷ USD xuống 1,4 tỷ USD; ông Nguyễn Đăng Quang giảm từ 1,9 tỷ USD xuống 1,3 tỷ USD.

Riêng tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình có mức tài sản biến động ít nhất. Trong 8 tháng qua giảm 200 triệu USD từ 1,6 tỷ USD xuống 1,4 tỷ USD.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: zingnews.vn